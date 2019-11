Senior fährt in Sontra Fußgängerin an

Sontra – Mit einer schweren Kopfverletzung wurde am Donnerstag eine 78-jährige Frau aus Nentershausen ins Krankenhaus gebracht. Sie war in Sontra von einem Auto angefahren worden.

Wie die Polizei berichtet, war um 16.40 Uhr ein 83-Jähriger aus Sontra in seinem Wagen auf der Straße Hinter der Mauer in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Dabei übersah er die Frau, die die Straße auf dem beleuchteten Fußgängerüberweg – in Höhe der Bäckerei – in Richtung Braugasse überquerte.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 78-Jährige und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Sie wurde nach einer notärztlichen Versorgung in die Uni-Klinik Göttingen gebracht.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter bestellt, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Sachschaden entstand nicht.