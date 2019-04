Anklage wegen versuchten Totschlags: Prügler von Sontra steht vor Gericht

Weil er einen unbeteiligten Radfahrer vor einem Jahr in Sontra schwer verletzt haben soll, muss sich ein 28-Jähriger seit Mittwoch vor dem Landgericht Kassel verantworten.

Ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Hersfeld- Rotenburg hat laut Staatsanwaltschaft Kassel vor exakt einem Jahr auf der Breitwiese in Sontra einen anderen Mann (58) vom Fahrrad auf den Boden gezogen, um ihn mehrfach zu schlagen und zu treten – auch gegen den Kopf. Deswegen muss er sich seit gestern vor dem Landgericht wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Der alkohol- und drogenabhängige Angeklagte sei zum Tatzeitpunkt der Staatsanwältin zufolge eigentlich zum Entzug im Klinikum Werra-Meißner untergebracht gewesen. Am Tattag habe er das Krankenhaus aber eigenmächtig mit einem anderen Patienten verlassen. Mit der Bahn fuhren die beiden gemäß Anklageschrift nach Sontra und konsumierten auf der Fahrt Alkohol.

Im Bereich der Breitwiese zog der 28-Jährige dann im betrunkenen Zustand (2,17 Promille) völlig unvermittelt den 58 Jahre alten sehbehinderten Mann, der in Sontra lebt, vom Fahrrad, um ihn mit Schlägen und Tritten zu attackieren. Das Opfer habe zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden gelegen.

Frakturen im Gesicht und am Kopf

Eine Zeugin hat den Täter nach Angaben der Staatsanwältin mit lautem Schreien zunächst verscheucht. Kurz danach soll er aber nochmal zurückgekehrt sein, um abermals auf den Geschädigten einzuprügeln und zu treten – mitunter direkt ins Gesicht. Das Opfer erlitt dadurch mehrere Frakturen im Gesicht und am Kopf, überlebte den Angriff aber trotz schwerer Verletzungen. „Der Täter hat billigend in Kauf genommen, dass der Mann stirbt“, sagte die Staatsanwältin.

Der Angeklagte war auch laut eigener Aussage zur Entgiftung in Eschwege. Die Drogen- und Alkoholsucht gestand er. Am Tattag habe der 28-Jährige „Suchtdruck“ verspürt und sei Trinken gegangen. Vom kompletten Tatgeschehen will er wegen eines Filmrisses nichts mehr wissen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich jemanden so verletzen kann. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Es tut mir außerordentlich leid.“

Opfer bricht bei Aussage in Tränen aus

Auch das Opfer, ein in Sontra wohnhafter Flüchtling mit Sehbehinderung, sagte aus. Er sei vom Sprachkurs in Eschwege gekommen und wollte mit dem Fahrrad vom Bahnhof in Sontra zu seiner dortigen Wohnung fahren. Plötzlich sei er von hinten angegriffen worden. Was genau passiert ist, habe er kaum wahrgenommen. Beim Schildern seiner Verletzungen und des zweimonatigen Klinikaufenthalts brach er in Tränen aus. „Ich habe gelitten, es war schwer für mich.“