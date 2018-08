Feuer in Einfamilienhaus in Sontra - oberste Etage komplett ausgebrannt

Blankenbach. Im Sontraer Stadtteil Blankenbach hat am Donnerstagvormittag ein Einfamilienhaus gebrannt. Ein Feuerwehrmann wurde am Bein verletzt.

Aktualisiert um 14.25 Uhr. Durch die Leitstelle Werra-Meißner wurde Am Donnerstagmorgen gegen 11.20 Uhr ein Wohnhausbrand im Sontraer Ortsteil Blankenbach gemeldet. "In der Wildecker Straße in Blankenbach zum Brand in einem Einfamilienhaus gekommen", berichtet Polizeisprecher Reiner Lingner. Den Schaden schätzt Stadtbrandinspektor André Bernhardt auf mindestens 50.000 Euro, da die erste Etage komplett ausgebrannt ist.

Die Eigentümer hatten den Brand selbst bei der Leitstelle gemeldet. "Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden", sagt Sontras Stadtbrandinspektor André Bernhardt. Die Feuerwehr Sontra, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Gelöscht wurde von der Drehleiter und aus dem Inneren des Gebäudes.

