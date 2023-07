Starthilfe fürs Feuerwehrquartier: Land Hessen unterstützt Neubau in Heyerode – Bürgermeister kritisiert Förderhöhe

Von: Kim Hornickel

Teilen

Unterstützung für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Heyerode hatte Regierungspräsident Mark Weinmeister im Gepäck. Am Mittwoch überreichte er das Geld symbolisch und bei einer Feierstunde an Sontras Bürgermeister Thomas Eckardt, der auch kritische Worte an die Landesregierung richtete. © Stadt Sontra

In Sontra soll ein Feuerwehrhaus der Zukunft entstehen, aber die massiv gestiegenen Kosten treiben die Gemeinde um - und könnten zu Kürzungen in anderen Bereichen führen.



Heyerode – Der Entschluss, ein neues Feuerwehrgerätehaus im Pfaffenbachtal in Heyerode zu bauen, steht zwar schon lange fest, seit Mittwoch ist aber nun auch die Unterstützung der hessischen Landesregierung noch einmal offiziell bestätigt: Regierungspräsident Mark Weinmeister überreichte den Förderbescheid auf der zukünftigen Baustelle.

Im Gepäck hatte der Politiker 294 800 Euro, die zumindest einen Teil der 2022 errechneten Baukosten von insgesamt 1,86 Millionen Euro abdecken sollten.

Doch schon jetzt seien die tatsächlichen Baukosten deutlich höher, wie Sontras Bürgermeister Thomas Eckardt erklärte. „Wir gehen von 2,5 bis 3 Millionen Euro aus“, sagte der Bürgermeister. Und genau hier liegt der Knackpunkt für die Stadt Sontra: Trotz gestiegener Baukosten bleiben die Förderpauschalen der Landesregierung gleich und werden nicht angepasst.

Wo sollen wir sparen, wenn das Feuerwehrhaus teurer wird?

Dieses Schicksal teilt Sontra mit allen Gemeinden und Städten in Hessen. Erst im vergangenen Oktober hatten sich die Bürgermeister des Werra-Meißner-Kreises deshalb in einem Brandbrief an die hessische Landesregierung gewandt und auf das Problem aufmerksam gemacht. „Wenn wir plötzlich für Projekte, aufgrund der Kostensteigerungen mehr Geld ausgeben müssen, dann fehlt es eben an anderer Stelle“, mahnte Eckardt auch in dieser Woche wieder. „Und wo will man dann sparen? Bei den Kitas? Bei der Feuerwehr?“

Der Bürgermeister rechnet die Mehrkosten für die Stadt einmal exemplarisch am Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Heyerode vor: „Der Werra-Meißner-Kreis gibt uns 73 700 Euro dazu, das Land bleibt bei seinen 294 800 Euro. Bei 3 Millionen Euro Gesamtkosten ist die Belastung für Sontra also immens.“ Die läge dann rund 1,14 Millionen Euro über dem geplanten Budget. Für eine Kleinstadt bedeutete das eine enorme Belastung.

Dass das Land nicht die gesamte Anlage als förderfähig ansehe, sondern nur einen Teil der Kosten, stößt bei Eckardt auf Unverständnis. „Wir bauen hier doch nur Notwendiges und keine Extras.“ Geplant sind derzeit eine Fahrzeughalle mit zwei Fahrzeugstellplätzen, Lagerräume, eine Werkstatt sowie ein Schulungsraum, ein Jugendfeuerwehrraum, Umkleiden, Sanitäranlagen und ein Büro für die Wehrführung. Eine moderne Anlage soll es werden und der Bürgermeister räumte ein, „hohe Standards umzusetzen, die zu hohen Kosten führen“.

„Bei aller Dankbarkeit fehlt uns die Wertschätzung der Feuerwehr“

Diese seien jedoch nötig, um die Feuerwehr auf den neuesten Stand zu bringen. Immerhin soll der Neubau in Zukunft die zwei bisher separaten und in die Jahre gekommenen Feuerwehrgerätehäuser in Diemerode und Heyerode ersetzen und der Bereichsfeuerwehr Pfaffenbachtal einen modernen Stützpunkt bieten.

Bürgermeister Eckardt machte in diesem Zusammenhang noch einmal auf die ehrenamtliche Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr aufmerksam: „Bei aller Dankbarkeit fehlt uns vonseiten der Landesregierung, angesichts gleichbleibender Fördergelder, die Wertschätzung der Feuerwehr.“ Immerhin würden die Kameraden zu immer mehr und komplexeren Einsätzen ausrücken und bräuchten dafür die entsprechende Ausstattung – und die werde immer anspruchsvoller und teurer, so der Bürgermeister. (Kim Hornickel)