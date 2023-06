Breitwiesn-Umzug: Sontra strahlt in bunter Farbenpracht

Von: Harald Triller

Teilen

Mit Elan und Freude dabei: die Gymnastikdamen des TV Sontra. © Privat

Breitwiesn-Umzug: Mit 24 Fußgruppen und Motivwagen zurück zum Original

Sontra – Die Breitwiesn ist mit dem Original zurückgekehrt, nach der Coronapause und dem vorjährigen Fest unter dem Motto „Breitwiesn ma annerschder“ hätte die Neuauflage nicht bunter und als Steigerung farbenprächtiger sein können. Dennoch der Wermutstropfen gleich am Anfang, die Gedanken der Teilnehmer oder auch der Schaulustigen sind nicht an den beiden Jugendlichen vorbeigezogen, die bei einem Badeunfall letzte Woche ertrunken sind.

Ein Traktor führte das Schild mit der Aufschrift „Wir denken an Maleen und Marius“, und bei der Klasse 9b der Trott-Schule war zu lesen: „Wir starten jetzt durch in eine gute Zukunft und nehmen dich, liebe Maleen, mit.“ 24 Fußgruppen und Motivwagen führte traditionsgemäß der Landsknechtsfanfarenzug an, gefolgt vom Bürger- und Hänselmeister, dem Magistrat, den Stadtverordneten, und auch französische Gäste aus der Partnerstadt Vimoutiers waren dabei, die allerdings am Marktplatz ausscherten und auf der erhöhten Tribüne den Ideenreichtum der Festzugteilnehmer bewerteten, die später im Zelt prämiert wurden.

Mit Elan und Freude dabei: die Gymnastikdamen des TV Sontra. © Privat

Besonders entzückend präsentierten sich die Mädchen und Jungen der drei Kindertagesstätten der Awo sowie von der evangelischen und katholischen Einrichtung, die mit viel Applaus für den Blick in die Tierwelt sowie als Märchenfiguren oder Zirkusdarsteller Belohnung fanden. Auch die Kinder der Regenbogengrundschule zeigten sich sehr bunt in internationalen Kostümen. Den Reigen der Schüler beendeten die Abiturienten, die verkündeten, dass alle Abschlussprüfungen unter Dach und Fach sind.

Der Vorsitzende der Sontraer Sportkegler, Markus Langer, hat vor der Ehrentribüne lautstark alles gegeben, um Werbung für die einzelnen Mannschaften zu betreiben, deren Kreis sich in der Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in Oberthal schließt. Apropos Werbung: Dafür ist so ein Festzug natürlich bestens geeignet. So nutzte die Aktionsgemeinschaft des Sontraer Handels die Gelegenheit, um mit dem neuen Feiertruck auf den kommenden Kupferstädter Bauernmarkt oder den Adventsmarkt hinzuweisen, auch das Old- and Youngtimertreffen wurde tüchtig beworben. Und schon für das kommende Wochenende hat die Vereinsgemeinschaft Hornel zum traditionellen Kümmerlingsfest mit einem Fassbieranstich auf ihrem Motivwagen eingeladen.

Dass Sontra einerseits für Tradition steht, das haben der Knappenverein und der Förderverein „Mensch, Tier und Natur“ zum Ausdruck gebracht, andererseits wurde deutlich, dass nicht nur der Kegelverein in der alten Bergstadt für Furore sorgt, sondern der TV Sontra mit seinen Volleyballerinnen in die Bezirksoberliga aufgestiegen ist, die Turnerinnen sich auf hohem Niveau bewegen und die Handballer die erfolgreiche Fusion mit der HSG Datterode/Röhrda eingegangen sind. Auch die Fußballer der SG Sontra spielten eine erfolgreiche Saison, genau wie die Husaren-Darter, und Treffsicherheit haben auch die Sportschützen bewiesen.

„Gärtnern ist günstiger als gekauft“ oder „Zurück zur Natur mit eigner Ernte“ dokumentierten die Kleingärtner, und zu Gast aus Süß waren die Oltimer-Schlepperfreunde. Die Feuerwehr gewährte Einblick in das Rettungsnetzwerk und sicherte den Umzug vor und dahinter ab. Musikalisch wurde der bunte Lindwurm von den Silver Lions, den Ulfener Jungs und den Rotenburger Schlossgeistern umrahmt, die mit den Landsknechten nach der Zeltankunft ihr Können nochmals unter Beweis stellten. Mit dem traditionellen Bürgerfrühstück endet am heutigen Montag die Breitwiesn. (Harald Triller)