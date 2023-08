Jede Menge Lattentreffer regnete es in Wichmannshausen

In Wichmannshausen ist am Wochenende ein bunter TSV-Sporttag zu Ende gegangen. „Wir wollten eine Veranstaltung schaffen, an der alle teilnehmen können“, erklärt Nicky Weimar, Vorstandssprecher, die Idee des zweiten Lattenknaller-Events des TSV Wichmannshausen.

1 / 21 Gute Laune und bunte Spiele beim Sporttag in Wichmannhausen am Wochenende. © Lorenz Schöggl

4 / 21 Die Gewinner des Volleyball-Turniers. Vorne: Ralf-Siegbert Giesen, Achim Gebhardt, Corinne Iffert, Ani Herz, Uwe Bartholmai, Jörg Dietrich Auch der Vereinsvorstand war dabei. Hinten: Nicky Weimar, Herbert Cebulla, Achim Siebert, Dirk Reimuth, Lukas Schellhase, Elmar Wolf, Norbert Schilling, Yvonne Rabe. © Lorenz Schöggl

