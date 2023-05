Sontraner stürzt betrunken von E-Bike

Von: Emily Spanel

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Sontra – Verletzungen an Hand und Auge hat sich ein 53-jähriger E-Bike-Fahrer aus Sontra bei einem Alleinunfall am Samstagabend zugezogen. Laut Polizeiangaben war der Mann alkoholisiert.

So war der 53-Jährige zum Unfallzeitpunkt gegen 22 Uhr mit seinem E-Bike im Bereich des Marktplatzes in Sontra unterwegs. Dort bremste er vor einem Poller zu stark ab und stürzte in der Folge über den Lenker.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille bei dem Mann fest. Im Klinikum Bad Hersfeld wurden die Verletzungen des Sontraners weiter versorgt sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Es wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr geführt. Der Poller wurde beim Aufprall aus dem Fundament gerissen und beschädigt. Gesamtschaden: 400 Euro.