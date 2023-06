Stadtverordnetenversammlung: Handlungsbedarf bei Freiwilliger Feuerwehr Sontra

Parlament Sontra

Das Feuerwehr-Gerätehaus in Heyerode soll erneuert werden. Das ist ein Ergebnis der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Sontras. Zudem sollen drei Windräder entstehen.

Sontra – Bei der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in Sontra ging es um den Zustand der Gebäude und der Ausstattung der Feuerwehren. Das Feuerwehr-Gerätehaus in Heyerode soll neu gebaut werden. Außerdem sollen drei neue Windräder entstehen.

Feuerwehren Sontra

Um den Zustand der Gebäude und der Ausstattung der Feuerwehren in Sontra zu prüfen, soll ein externer Dienstleister einen Bedarfs- und Entwicklungsplan erstellen. Kosten: rund 26.000 Euro. Detlef Nizold (SPD) gab an, dass es unter anderem bei den Feuerwehren in Diemerode und Heyerode „großen Handlungsbedarf gibt.“

Beate Bach (Bürger für Sontra) und ihre Fraktion stimmten gegen einen extern beauftragten Dienstleister. „Wir sollten keine 26.000 Euro ausgeben, um am Ende festzustellen, dass uns die möglichen Einsparungen nicht genehm sind.“ Sie schlägt vor, den Bedarfs- und Entwicklungsplan durch die Verwaltung und die Feuerwehr erstellen zu lassen.

Marco Haukwitz (CDU) entgegnete, dass der Betrag von 26.000 Euro in Relation zu den geplanten Investitionen „marginal“ sei. „Wir sollten den Blick von außen wagen“, so Haukwitz. „Aus der externen Beratung können wir dann unsere Schlussfolgerungen ziehen.“ Bürgermeister Thomas Eckhardt (SPD) stellte klar, dass es um die zukünftig ordentliche Ausstattung der Feuerwehr gehe. Dem Beschlussvorschlag wurde mehrheitlich zugestimmt.

Windpark

Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Sontra schreitet voran. Im Bereich Heyerode/Stadthosbach sollen drei neue Windkraft-Anlagen gebaut werden. „Wir senden damit ein politisches Signal“, sagt Eckhardt. „Als aktive Klimakommune wollen wir uns für den Klimaschutz einsetzen und den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern.“ Im Flächen-Nutzungs-Plan ist das Errichten von fünf Windkraftanlagen vorgesehen. Allerdings können laut aktueller Planung unter Wahrung aller bestehenden Regeln nur drei Anlagen aufgestellt werden. Deshalb soll ein Bebauungsplan entworfen werden. Das diene der optimalen Flächen-Auslastung der zur Verfügung stehenden Fläche für Windräder. Die Planungs- und Verwaltungskosten für die Erstellung eines Bebauungsplanes werden im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages von dem Investor getragen. Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig zugestimmt.

Feuerwehr-Gerätehaus

Für das Feuerwehr-Gerätehaus in Heyerode gewährt das Land Hessen einen Zuschuss in Höhe von 294.800 Euro. Die geplanten Gesamtkosten betragen etwa 1.800.000 Euro. Die zuwendungsfähigen Ausgaben weichen mit 737.000 Euro von den geplanten Gesamtkosten ab. Aufgrund der Festbetragsfinanzierung wird die Zuwendungssumme auch bei einer Kostensteigerung für den Neubau nicht erhöht. Das bedeutet, dass die Kommune einen höheren Kostenanteil selbst tragen muss. Beate Bach von der Fraktion Bürger für Sontra dazu: „Wie soll sich eine ländliche Kommune noch eine Feuerwehr leisten können?“

Bürgermeister Eckhardt: „Wir müssen diese Aufgabe stemmen. Die Landesregierung muss allerdings merken, dass etwas passieren muss.“ Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig zugestimmt. (Marius Gogolla)