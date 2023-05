Ulfener Jungs geben nach der Pandemie ein Frühlingskonzert

Von: Tobias Stück

Unter der Leitung des Dirigenten Nico Fischer präsentierten die Ulfener Jungs in dem etwas mehr als zwei Stunden andauernden Konzert eine gelungene Mischung aus Pop- und Rock sowie traditioneller Egerländermusik. © Johannes Küllmer

Gleich zweimal präsentierten die Ulfener Jungs jetzt ihr Frühlingskonzert. Am Samstagabend und am Sonntagnachmittag begeisterte das Orchester aus dem Ulfetal das Publikum in Sontra

Sontra – Unter der Leitung des Dirigenten Nico Fischer präsentierten die Ulfener Jungs in dem etwas mehr als zwei Stunden andauernden Konzert eine gelungene Mischung aus Pop- und Rock sowie traditioneller Egerländermusik.

Moderiert wurde das Frühlingkonzert, wie auch die sonst die Neujahrskonzerte der Blaskapelle von Ramona Brenk und Thomas Eckhardt, die das Publikum wie gewohnt mit viel Charme und einigem Witz kurzweilig durch den Abend und den Nachmittag führten.

Mit dem aus den Harry Potter Filmen bekannten Stück „Two Steps from Hell“ wurde das Konzert eröffnet. Zu einem der Höhepunkte des Abends gehörte das Stück „80er Kult Tour“ mit Titeln der neuen Deutschen Welle, die das Publikum an so mancher Stelle zum Mitsingen animierte. Mit der Filmmusik aus „Fluch der Karibik – Am Ende der Welt“ zeigte das Orchester seine große Bandbreite. Hier kam neben sinfonischen Klängen auch noch das Gesangstalent der Männer des Ensembles zum Vorschein, als das Intro des Liedes stilecht gesungen wurde. Wie gewohnt durfte das Publikum aber auch einigen solistischen Einlagen begeistert folgen. Allein bei der musikalischen Umsetzung der größten Hits des unvergesslichen King of Rock’n’Roll Elvis Presley brillierten mit Jakob Horry (Saxophon), Markus Schreiber (Flügelhorn), Tobias Krapf (Trompete) und Michael Kaufmann (Saxophon) gleich vier Solisten.

Besonders berührend war der Auftritt von Grit Korngiebel und Fabian Potratzki, die die Stücke „Genieß dein Leben jeden Tag“ und „Bleib dir treu“ mit ihrem Gesang begleiteten und das Publikum mit ihrer Stimme verzauberten. Ein Statement setzten die Ulfener Jungs mit dem legendären Queenhit „The Show must go on“. „Dieser Titel ist für das Orchester in den vergangenen Jahren, in denen es wie viel andere auch durch die Pandemie ausgebremst wurde, zum Motto geworden“, sagt Vorsitzender Norbert Michael.

Das Publikum sorgte am Ende selbst noch für einen Gänsehautmoment im Saal, als es bei dem Stück „Glück auf, der Steiger kommt“ spontan aufstand und den Text des Steigerliedes mitsang.

Mit dem Marsch „Alte Kameraden“ ging das Konzert schließlich zu Ende und das Publikum bedankte sich bei den rund 40 Musikerinnen und Musiker mit langanhaltendem Applaus und stehenden Ovationen. „Insgesamt war das Frühlingskonzert der Blaskapelle Ulfener Jungs ein voller Erfolg und ein unvergessliches Erlebnis für die Besucher und die Musiker“, sagt Norbert Michael. Ein Teil des Erlöses durch die Eintrittsgelder soll der Bürgerhilfe Sontra zugutekommen. (Tobia Stück)