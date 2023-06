Unfallflucht in Sontra: 4.000 Euro Schaden

Teilen

Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild). © Patrick Pleul

Ein unbekannter Fahrer soll mit seinem Wagen ein geparktes Auto beschädigt und sich dann vom Unfallort in Sontra entfernt haben.

Sontra – Ein Autofahrer soll mit seinem Wagen einen anderen beschädigt haben und sich dann vom Unfallort entfernt haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein grauer Seat Arona an der rechten Seite angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit etwa 4.000 Euro angegeben. Ereignet haben soll sich der Unfall am Mittwoch (31. Mai) zwischen 8:10 und 17 Uhr. Das Auto war am Fahrbahnrand auf dem Gelände Husarenpark 1 in Sontra abgestellt gewesen. Hinweise an die Polizei Sontra unter Tel. 0 56 53/9 76 60 (esr)