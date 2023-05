Unternehmen aus der Region stellen sich bei Adam-von-Trott-Schule vor

Von: Eden Sophie Rimbach

Rund die Hälfte der Schüler informierte sich am Stand der Zahnarztpraxis Dr. Angeli bei (von links) Kerstin Gier, Dr. Carina Angeli und Sabrina Gebhardt. Organisiert wurde die Messe von Karsten Rabe, Schulkoordinator für Berufsorientierung. © Eden Sophie Rimbach

Ausbildungsmöglichkeiten bei Betrieben aus der Region lernten die Acht- und Neuntklässler der Adam-von-Trott-Schule beim Marktplatz Ausbildung kennen. 13 Betriebe kamen.

Sontra – Gezielt kleineren Unternehmen wollte die Schule nun erstmals mit einer eignen Messe eine Bühne bieten. In Kooperation mit der Aktionsgemeinschaft des Sontraer Handels (ASH) war die Idee zu dieser Messe entstanden, die am Mittwoch in der Schule stattfand. Wie die Adam-von-Trott-Schule mitteilt, war der Hintergrund der Wunsch nach mehr Chancengleichheit. Bei größeren Messen falle es kleineren Handwerksbetrieben, Händlern oder Dienstleistern gegenüber großen Konzernen oft schwer, ihr Angebot ausreichend zu präsentieren.

Karsten Rabe ist Schulkoordinator für Berufsorientierung. Gemeinsam mit dem Berufsorientierungs-Team, das aus Lehrern des Fachs Arbeitslehre besteht, hat er Marktplatz Ausbildung organisiert. Er erklärt, dass alle 13 Betriebe entweder Mitglied der ASH sind oder aus der näheren Umgebung kommen. Verpflichtend nahmen die Schüler der achten und neunten Klassen an der Messe teil. Willkommen waren alledings auch interessierte Schüler der Jahrgangsstufe zehn und Eltern.

Laut Rabe stand für viele der Teilnehme entweder die Suche nach einem Praktikumsplatz oder schon die nach einem möglichen Ausbildungsbetrieb im Vordergrund. Recht sicher bei seinem Berufswunsch ist sich Daniel Zvyagintsev. Er absolviert gerade sein Praktikum und lernt den Beruf des Bankkaufmanns kennen. Sehr gut gefällt das Berufsbild dem 14-Jährigen. Vorstellen könne er sich auch die Arbeit bei einer Versicherung oder im Büro eines Unternehmens, das sich auf der Messe vorstellte. Wenngleich er sich bei der Wahl eines Berufs auf dem Büro oder in der Verwaltung bereits sicher ist, sei die Messe für ihn spannend gewesen.

Mit einem absichtlich fehlerhaft gedeckten Tisch und einer Übung zum richtigen Tragen von Tellern zog der Stand des Teichhofs in Grandenborn Aufmerksamkeit auf sich. Antonia Jacob lobte, dass viele der Schüler einen Blick dafür hätten, die fünf Fehler beim Tisch erkannten. Sie sagt: „Es war erstaunlich, was sie gefunden haben.“ In den Gesprächen sei vor allem das Interesse an praktika und Ferienjobs groß gewesen. Positiv sei: „Es waren auch einige da, die sich schon ein bisschen vorbereitet haben.“

Ähnliches erlebte das Team der Zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Angeli. „Manche machen schon ein Praktikum in anderen Praxen“, erfuhr Dr. Carina Angeli in den Gesprächen. Von diesen Schülern seien Fragen dazu gekommen, wie man sich für eine Ausbildung bewerbe.

Wie Rabe erklärt, spielt das Thema Berufsorientierung eine wichtige Rolle an der Sontraer Schule. Dreimal jährlich können sich Schüler für einen von jeweils vier Betrieben entscheiden, die bei der Betriebserkundungsfahrt besichtigt werden können. Alle 14 Tage können sie das Berufswahlbüro besuchen, wenn sie Interesse an dem Betrieb haben, der sich an dem jeweiligen Tag vorstellt.

Die große Ausbildungsmesse der Schule findet am Mittwoch, 14. Juni, statt. Teilnehmen werden Unternehmen aus dem gesamten Kreis sowie aus Hersfeld-Rotenburg, da Schüler aus beiden Kreisen die Adam-von-Trott-Schule besuchen. (Eden Sophie Rimbach)