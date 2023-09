Viele kranke Streuner – 15 Katzen in einem Monat

Von: Eden Sophie Rimbach

Kater Miro hat in den bisher etwa elf Wochen seines Lebens viel erleben müssen. Das linke Bild zeigt ihn, kurz nachdem er am Montag, 24. Juli, an der Bundesstraße bei Krauthausen gefunden wurde. Durch den Katzenschnupfen konnte er nichts mehr sehen. Kater Miro hat in den bisher etwa elf Wochen seines Lebens viel erleben müssen. Das linke Bild zeigt ihn, kurz nachdem er am Montag, 24. Juli, an der Bundesstraße bei Krauthausen gefunden wurde. Durch den Katzenschnupfen konnte er nichts mehr sehen. © privat/nh

Doloris Kaiser aus Sontra betreut bei sich zu Hause eine Pflegestelle für Katzen. Tierschützer geraten durch nicht gesunde Fundtiere an ihre Grenzen – und stellen Forderungen.

Sontra – Mit vom Katzenschnupfen verklebten Augen wurde Kater Miro an einem regnerischen Abend unter der Leitplanke an der Bundesstraße 400 nahe Krauthausen gefunden. Damit ist er eine von 15 streunenden Katzen in rund einem Monat, wie Doloris Kaiser aus Sontra berichtet.

Sie arbeitet mit der Tiernothilfe Rotenburg zusammen und betreut zuhause eine Pflegestelle für den Verein. In letzter Zeit hat sie auffällig oft erlebt, wie Katzen und vor allem kranke Kitten in der Nähe von Sontra und Krauthausen herumstreunerten.

Kater Miro war am Montagabend, 24. Juli, das erste dieser Tiere. Er wurde von einem jungen Mann entdeckt und zu Doloris Kaiser gebracht, wie sie erzählt. Sie habe den zu diesem Zeitpunkt zirka sechs Wochen alten Kater sofort zur Tierärztin gebracht.

Bei der Behandlung sei der Eiter vom Katzenschnupfen regelrecht aus Miros Augen geflossen. „Ob der Kater mal in seinem Leben was gesehen hat, das weiß man nicht“, so Doloris Kaiser.

Anfang August seien vier Kitten auf der Weißenbörner Straße umhergelaufen und wurden vom Tierheim aufgenommen. Fünf Tage später wurden vier weitere Kitten an derselben Stelle entdeckt. Drei von ihnen mussten in der Krankenstation der Tiernothilfe behandelt werden. Das vierte Tier starb zuvor an den Folgen der Katzenseuche (auch „Panleukopenie“ oder „Katzenstaupe“).

Kaiser: „Zirka eine Woche später haben wieder Leute bei uns angerufen.“ Es streunerten weitere Katzen im Bereich der Besamungsstation umher. Zwei dieser Kitten fing sie daraufhin ein, zwei ausgewachsene Katzen wurden kastriert.

Und genau darin sehen Doloris Kaiser und weitere Mitglieder der Tiernothilfe Rotenburg ein mögliches Ende für das Leid der Tiere: „Wir als Tierschützer fordern, dass eine Kastrationspflicht mit Kennzeichnung bestimmt werden muss.“ Das Elend sei groß. Gleichzeitig seien Tierheime und Mitglieder der Tiernothilfe, die Katzen aufnehmen am Limit, weiß Kaiser.

Miro geht es inzwischen besser, berichtet Carina Schreiber, die den kleinen Kater bei sich in Nentershausen aufgenommen hat. „Er hat sich schon super eingewöhnt und sucht die Nähe zu uns.“ Das Katzenbaby bekomme weiterhin Medikamente, sei aber inzwischen wieder fit und spiele viel.

Schreiber: „Dass ich Miro bei Doloris Kaiser getroffen hab, war ein Zufall.“ Schreiber hatte selbst einen nicht kastrierten Kater gefunden und sich deshalb an die Tiernothilfe bei Doloris Kaiser gewandt. Dort habe sie den kleinen Miro. Er habe so traurig ausgesehen, dass sie ihn auf den Arm genommen habe.

Als sich der kranke Kater an ihren Hals schmiegte, versprach sie ihm: „Wenn du das Ganze überlebst, darfst du zu uns nach Hause.“ Während Familie Schreiber im Urlaub war, hielt Doloris Kaiser sie täglich über Miros Zustand auf dem Laufenden.

Doch nicht nur für den kleinen Miro gibt es ein Happy End: Auch der zehnjährige Kater, den Carina Schreiber gefunden hat, blieb bei der Familie, die schon mehrfach Tiere aufgenommen hat.

Die Funde streunender Tiere in Sontra scheinen jedoch nicht abzureißen. Am vergangenen Wochenende wurde in der Weißenbörner Straße wieder eine Katzenmutter mit Kitten gefunden.

