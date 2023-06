Vier Menschen bei Unfall in Sontra leicht verletzt

Teilen

Die Fahrerinnen sowie zwei weitere Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Göttinger Straße in Sontra sind vier Menschen, darunter ein Kleinkind, leicht verletzt worden.

Sontra – Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Göttinger Straße, die derzeit als Umleitungsstrecke zur Bundesstraße 400 genutzt wird. Eine 70-Jährige aus Sontra war mit ihrem Auto von der Innenstadt aus unterwegs gewesen. Beim Linksabbiegen in Höhe der Einmündung zur Mühlbergstraße übersah sie einen entgegenkommenden Wagen. Gefahren wurde er von einer 42-jährigen Waldkapplerin. Insgesamt vier Menschen aus beiden Fahrzeugen wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr Sontra. Der Unfall ereignete sich am Dienstag (30. Mai) gegen 13:45 Uhr. Der Gesamtschaden wird mit zirka 18.000 Euro angegeben. (esr)