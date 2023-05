Tragisches Badeunglück: Zwei Jugendliche aus Sontra ertrinken im Breitenbacher See

Von: Clemens Herwig

Teilen

Mit einem Großaufgebot suchten Feuerwehr, DLRG, Polizei sowie weitere Rettungskräfte am Breitenbacher See in Bebra nach den beiden Vermissten. Am späten Samstagabend teilte die Polizei den tragischen Tod der zwei Jugendlichen aus Sontra mit. © TVnews-Hessen

Zwei Jugendliche aus Sontra sind am Samstag, 27. Mai 2023, bei einem Badeunfall im Breitenbacher See in Bebra ertrunken. Das teilt die Polizei nach stundenlanger Suche mit.

Bebra - Die Einsatzkräfte sind gegen 17.45 Uhr von Zeugen über einen Badeunfall mit zwei vermissten Personen am Breitenbacher See informiert worden.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren mehrere Jugendliche am Nachmittag auf einem Boot auf dem See unterwegs. Ein 13-Jähriger sowie eine 15-Jährige - beide aus Sontra - gerieten aus bislang unklarer Ursache unter die Wasseroberfläche und waren nicht mehr auffindbar.

Ein 13-Jähriger und eine 15-Jährige aus Sontra sind am Samstagnachmittag, 27. Mai 2023, aus bisher ungeklärten Gründen unter die Wasseroberfläche des Breitenbacher Sees in Bebra geraten. Die beiden Vermissten wurden nach großangelegter Suche am Abend geborgen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den tragischen Tod der beiden Jugendlichen feststellen. © TVnews-Hessen

Durch die Feuerwehr, DLRG, Polizei sowie weitere Rettungskräfte seien umgehend intensive Einsatz- und Suchmaßnahmen im Bereich des Wasser eingeleitet worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Rund 150 Helfer und auch ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz.

Badeunfall in Bebra: Junge und Mädchen ertrinken in See

Am Abend konnten die beiden Vermissten in dem Gewässer gefunden und geborgen werden. Die Rettungskräfte konnten jedoch trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen tragischerweise nur noch den Tod des Jungen und des Mädchens feststellen, teilt die Polizei mit.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Momentan müsse jedoch von einem tragischen Badeunglück ausgegangen werden. (Clemens Herwig)