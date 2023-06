Sorge um König der Wälder: Rotwild ist von Jägern und Wölfen bedroht

Von: Stefanie Salzmann

Werra-Meißner – Der Rotwildring Meißner-Kaufunger Wald ist in großer Sorge um die Zukunft des Rothirsches im Werra-Meißner-Kreis.

Bedrängt wird das Rotwild inzwischen von mehreren Seiten: durch hohen Jagddruck, zu dem das Land die Jäger zwingt und auf der anderen Seite durch den sich in Nordhessen rasant ausbreitenden Wolf, dessen Hauptbeute neben Rehen weibliches Rotwild und Kälber sind.

„Leider“, so betonte der Vorsitzende des Rotwildrings, Ernst-Wilhelm Kalden, „wird unser Rotwild in den letzten Jahren bedingt durch die klimabedingten Waldschäden fast nur noch als Waldschädling wahrgenommen. Das Land Hessen hat daher durch eine Verordnung die Jäger des Rotwildrings gezwungen, das Rotwild, besonders die weiblichen Tiere (Hirschkühe) und die jungen Tiere intensiv zu bejagen, um den Bestand abzusenken.“

Diese Reduktionsabschüsse aber führen laut Kalden dazu, dass die Vielfalt des Erbguts der Rothirsche immer mehr abnimmt. Bestätigt wurde diese zunehmenden genetische Verarmung unter anderem von Prof. Gerald Reiner, Wildbiologe an der Justus-Liebig-Universität Gießen, der dazu eine langjährige Studie in Rotwildgebieten durchführte. Auch werde die in vielen wissenschaftlichen Studien belegte Bedeutung des Rotwildes für den Erhalt der Artenvielfalt im Lebensraum Wald immer noch nicht genügend anerkannt.

Rasante Ausbreitung der Wölfe

Neue Gefahren drohen nun aus Sicht des Rotwildringes dem Rotwild, besonders den Hirschkühen und Kälbern, durch die rasante Ausbreitung der Wölfe im Werra-Meißner-Kreis. Rotwild ist die bevorzugte Beute der Wölfe. „Von Wölfen gerissene Hirschkühe werden fast jeden Monat gemeldet“, sagte Kalden weiter. „Und dies ist nur die Spitze des Eisbergs.

Der Rotwildring hat sich nun an den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein mit der Bitte gewandt, weniger Hirsche, Hirschkühe und Kälber erlegen zu müssen. Die Abschusszahlen müssten durch das Erscheinen des Wolfes grundsätzlich veränderten Situation schnell angepasst werden, um das Rotwild in Zukunft auch in den nordhessischen Wäldern zu erhalten.

Genetische Vielfalt bedroht

Laut der Studie der Uni Gießen zur genetischen Vielfalt beim Rotwild sei nur ein Bruchteil der vorhandenen Tiere in der Lage, ihre genetische Vielfalt an die nächste Generation weiterzugeben. Stattdessen zeigen sich laut Studie hohe Inzuchtgrade in allen Populationen, gepaart mit dem ersten Auftreten einer augenfälligen Inzuchtdepression. Noch sei es möglich, Rotwildpopulationen in Hessen durch Wiedervernetzung und überregionales Management zu stabilisieren.