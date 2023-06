Kreistag fragt nach Auswirkungen der Krankenhausreform aufs Klinikum

Von: Stefan Forbert

Klinikum-Standort Witzenhausen: Nach den strukturellen Veränderungen im Krankenhaus in Witzenhausen machen sich Kreistagsabgeordnete insbesondere Sorgen um dessen Zukunft. © Nicole Demmer

Im Kreistag wurde über die Zukunft des Klinikums Werra-Meißner gesprochen.

Werra-Meißner – Gleich zweimal waren das Klinikum Werra-Meißner und die Sorge um die Zukunft der regionalen Gesundheitsversorgung Thema in der Sitzung des Kreistags am Donnerstag in Eschwege. Und es wird auch Thema in der Kreispolitik bleiben.

Anlass dazu sind das Krankenhauszukunftsgesetz und die derzeit in Planung befindliche Krankenhausreform, aber auch die zum 1. April am Klinikum-Standort Witzenhausen erfolgte Umstrukturierung.

Die Menschen im Einzugsgebiet des Krankenhauses Witzenhausen dürften nur noch zwischen Montag und Freitag und dann auch nur zwischen 8 und 18 Uhr krank werden. Wer zu einer anderen Zeit der Hilfe bedürfe, habe Pech gehabt. So leitete der neue SPD-Kreistagsabgeordnete Lukas Sittel die Begründung für den Berichtsantrag ein, mit dem die neue rot-schwarze Koalition genaue Informationen nicht nur über zu erwartende Auswirkungen der Einschränkung der Notfall-Ambulanz in Witzenhausen erhalten will. Sie interessiert auch, ob es ein langfristiges Konzept bis 2030 zum Erhalt beiden Klinikum-Standorte, also Witzenhausen und Eschwege, gibt.

Der Versorgungsauftrag müsse an beiden Standorten gewährleistet werden, hatte zuvor schon die Abgeordnete Beate Oetzel von den Freien Wähler (FW) gefordert. Sie schilderte in dramatischen Worten von ihrem eigenen Notfall, als in Witzenhausen kein Chirurg zur Verfügung gestanden habe und sie erst, nachdem auch in mehreren umliegenden Krankenhäusern keine Kapazitäten frei gewesen seien, nachts zur Notoperation nach Eschwege gebracht worden sei.

Auch angesichts der Diskussion über die Schließung von rund einem Drittel aller Krankenhäuser in Deutschland und der Befürchtung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dass es 2023 zu einer Insolvenzwelle bei Kliniken kommt, wünscht auch die FW-Fraktion detaillierte Informationen zum Klinikum. So soll auch die aktuelle wirtschaftliche und fachliche Situation des Klinikums sowie Konzepte zur Zukunftssicherung der Standorte ausführlich im Gesundheitsausschuss des Kreistags dargelegt werden. Als Termin für eine Sitzung ist bereits Montag, 11. September, ins Auge gefasst worden. (sff)

Patientenfürsprecherin sieht Pflegenotstand

Schon bei den sonst routinemäßig zur Kenntnis vorgelegten Jahresberichten der Patientenfürsprecherinnen der Krankenhäuser in Eschwege und Witzenhausen, zu denen sonst nur selten, wenn überhaupt kurz Stellung genommen wird, kam es diesmal zu einer längeren Aussprache im Kreistag.

„Eine Pflegepersonalvorgabe von Eineinhalb während der Nachtschicht“ für beispielsweise die Station 7, zitierte SPD-Abgeordneter Frank Susebach, sei „unzureichend und unhuman“. Zumal, wie die Eschweger Patientenfürsprecherin Ilona Pfetzing in ihrem Bericht 2022 ausführt, extreme Situationen laut Pflegepersonal durchaus drei Mal in einer Nacht auftreten können.

Pfetzings Kommentar: „Es herrscht Pflegenotstand, der durch vergangene politische Entscheidungen herbeigeführt worden ist.“ Viele Klagen seien, fasste auch Susebach zusammen, auf die Belastung von Pflegepersonal und Ärzten zurückzuführen.

Die ganzen Missstände müssten dazu führen, das Krankenhauszukunftsgesetz zu überarbeiten, sagte FW-Fraktionschef Andreas Hölzel. Sofortiges Handeln sei erforderlich. Gesundheits- und Pflegesystem stünden „kurz vor dem Kollaps“.

Und Linken-Fraktionssprecher Andreas Heine befand, eine Reform in Deutschland sei dringend erforderlich und dabei vor allem auch eine bessere Bemessung des Personalbedarfs. Außerdem appellierte er daran, die Hinweise auf die Patientenfürsprecher zu verstärken.

Insbesondere im Klinikum in Witzenhausen mangelt es, wie dem Bericht der dortigen Patientenfürsprecherin Annette Graser zu entnehmen ist, an einem Aushang beziehungsweise Wegweiser. Auch wüssten Pflegepersonal und die Mitarbeiter der Pforte nicht genau, wo und wann der Fürsprecher im Haus ist. (sff)