Soundgarten Open Air mit Beatrice Egli und Johannes Oerding: Alle Infos zu Anfahrt und Tickets

Von: Christoph Sahler

Beim Soundgarten Open Air im Sommergarten von Bad Sooden-Allendorf treten unter anderem Beatrice Egli und Johannes Oerding auf. Tickets sind noch erhältlich.

Bad Sooden-Allendorf - Das Soundgarten Open Air in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis) lockt an zwei Wochenenden wieder viele Besucher und Musikfans nach Nordhessen. Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr Singer-Songwriter Johannes Oerding sowie Schlagerstar Beatrice Egli, die gemeinsam mit Olaf dem Flipper auf der Bühne stehen wird.

Los geht das Soundgarten Open Air am Freitag, 14. Juli, mit dem Live-Auftritt von Soulsänger Thomas Stollmann. Tags darauf, am Samstag, 15. Juli, folgt das Konzert von Johannes Oerding. Tickets gibt es ab 62 Euro über den Veranstalter. Das Konzert startet um 20 Uhr.

Das erste Konzertwochenende beim Soundgarten Open Air beschließen die Kinderliedersänger Volker Rosin und Mathi am Sonntag ab 15.30 Uhr.

Johannes Oerding kommt zum Soundgarten Open Air nach Nordhessen. © Christian Charisius/dpa

Soundgarten Open Air: Schlagerstar Beatrice Egli kommt nach Bad Sooden-Allendorf - Tickets verfügbar

Das zweite Wochenende beginnt mit der Sunset Club Night am Freitag, 21. Juli, ab 17.30 Uhr. Am Samstag, 22. Juli, folgt dann die Pop-Schlager-Nacht. Hier sorgen mit Beatrice Egli, eine der erfolgreichsten Künstlerinnen des deutschsprachigen Pop-Schlagers, und Olaf Malolepski, dem Kultsänger von den Flippers, für Partystimmung. Beide werden gemeinsam auf der Bühne stehen.

Für die Schlagernacht mit Beatrice Egli gibt es ebenfalls noch Karten ab 58 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.

Soundgarten Open Air in Bad Sooden-Allendorf: Alles zur Anfahrt mit Auto und Bahn

Die Konzerte von Beatrice Egli, Johannes Oerding und Co. finden im Sommergarten auf einer kleinen Insel in der Werra, mitten in Bad Sooden-Allendorf statt. Rund um das Festgelände in der Bahnhofstraße 6 gibt es fünf ausgeschilderte Parkplätze für Besucher, die mit dem Auto anreisen. Der kleine Ort im Werra-Meißner-Kreis liegt direkt an der Bundesstraße B27 zwischen Eschwege und Witzenhausen.

Schlagerstar Beatrice Egli tritt mit Olaf von den Flippers in Bad Sooden-Allendorf auf. © Bodo Schackow/dpa

Wer mit der Bahn kommt, kann bequem am Bahnhof in Bad Sooden-Allendorf aussteigen und erreicht den Sommergarten in wenigen Hundert Metern zu Fuß. Von und nach Eschwege fährt die Regionalbahn RB 87 und braucht zwischen den beiden Orten 11 Minuten. Aus Richtung Norden kommenden verkehrt ebenfalls die RB 87 über Friedland und Eichenberg und erreicht Göttingen nach 30 Minuten. (csa)