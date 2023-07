Soundgarten-Open-Air: Johannes Oerding liefert Entertainment vom Feinsten

Von: Per Schröter

Teilen

Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf © Per Schröter

Bad Sooden-Allendorf – Seit Jahren zählt er zu den angesagtesten Musikern Deutschlands, sorgt mit seinen Konzerten regelmäßig für volle Stadien und Hallen und überzeugt als Gastgeber der VOX-Show „Sing meinen Song“.

Am Samstag gastierte Johannes Oerding im Rahmen seiner „Plan A-Tour“ beim Soundgarten in Bad Sooden-Allendorf und machte auch dort die knapp 4000 begeisterten Besucher glücklich.

Ein Konzertauftakt wie dieser würde so manchem Künstler sicher sofort die Stimmung verhageln. Als Johannes Oerding gut gelaunt und mit seinem charakteristischen breiten Grinsen im Gesicht auf die Bühne stürmt und seinen Eröffnungssong „Nicht genug“ anstimmt, hat er schon nach wenigen Sekunden einen heftigen Texthänger. „Das passiert mir sonst immer erst beim zweiten Song“, scherzt er. Seinen Fans ist es sowieso egal. Sie sind einfach froh, „ihren“ Johannes auf der Bühne zu sehen. Der schiebt sofort seinen Hit „Kreise“ hinterher. Diesmal ohne Hänger und damit genau so, wie man es von ihm kennt.

Johannes Oerding auf dem Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf Fotostrecke ansehen

Wer auf ein Oerding-Konzert geht, der kann zwei Dinge erwarten: Sowohl gute, handgemachte Musik mit authentischen, gefühlvollen Texten als auch Entertainment vom Feinsten. „Ich sehe im Publikum Menschen, die auch vor zwei Jahren bei meinem letzten Konzert in Bad Sooden-Allendorf schon dabei waren“, sagt er. „Alt seid Ihr geworden!“ Großes Gelächter. Dann fordert er seine Fans auf, sich den Menschen ringsum vorzustellen. Ihnen tief in die Augen zu schauen und zu sagen „so schön“. Nachdem sich alle ganz doll lieb haben und sich die Atmosphäre auf wohlige Temperaturen eingepegelt hat, stimmt er den gleichnamigen Song an. Damit hat der sympathische Wahl-Hamburger endgültig die Herzen aller Zuschauer gewonnen.

Eines der Erfolgsgeheimnisse von Johannes Oerding ist das Wechselbad der Gefühle, durch das er die Konzertbesucher mit seiner Musik schickt. Als Songwriter versteht er es, mal launige, mal melancholische Geschichten zu erzählen, die berühren und emotional einen Nerv treffen. In „100 Leben“ erzählt der 41-Jährige von seiner Kindheit, in „Boxer“ von Dingen, die ihn bewegen. Seinen privatesten Song „Eins zu Eins Gespräch“, den er einst für seinen Vater schrieb, geht voll ans Herz. Und bei „Nie wieder Alkohol“, den er offenkundig nach einer durchzechten Nacht geschrieben hat, dürften sich auch viele Zuhörer selbst wiederfinden.

Publikumsnah zeigte sich Johannes Oerding beim Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf. © Per Schröter

Was dieses Konzert aber auch zu einem echten Erlebnis macht, ist die Nähe, die Johannes Oerding immer wieder zu seinen Fans sucht. Mal verlässt er die Bühne, mischt sich unters Publikum und singt dort für eine angehende Braut, die ihren Junggesellinnenabschied feiert, ihren Lieblingssong „Magneten“. Dann holt er unvermittelt einen zehnjährigen Fan auf die Bühne, auf dessen Plakat „Johannes, schenkst Du mir Deinen Hut“ zu lesen steht, erfüllt ihm seinen Wunsch und stimmt mit ihm zusammen noch dessen Lieblingssong „An guten Tagen“ an. Toll auch, wie er die außen um das Soundgartengelände versammelten Zaungäste in seine Show einbezieht. „Die lassen hier eben nicht jeden rein, aber ich danke Euch allen, dass Ihr Euch auf den Weg gemacht habt und mir zuhört“, ruft er ihnen zu.

Als Johannes Oerding seine Fans nach rund zweieinhalb Stunden und zahlreichen Zugaben in die Nacht entlässt, dürften alle mit einem guten Gefühl den Heimweg antreten. Freuen dürfen sich auch die Veranstalter vom Soundgarten, die nicht nur mit ihrem Headliner ins Schwarze getroffen haben. Auch die niederländische Sängerin Sera, die dem Publikum als Vorsängerin eingeheizt hatte, wusste auf ganzer Linie zu überzeugen und machte diesen Abend zu einem rundum gelungenen Konzerterlebnis.