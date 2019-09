Spannung in Großalmerode: Mehr als 120 hatten die richtige Lösung

Am Samstag um 18 Uhr ging des 2. "Heimat-Shoppen" in Großalmerode zu Ende. Die Verlosung kam diesmal noch besser an als beim ersten Mal.

Großalmerode - „Einige haben sich besonders hervorgetan“, lobte Bernd Bloß, der Vorsitzende des Großalmeröder Gewerbevereins, abschließend die Mitglieder, die sich beim „Heimat-Shoppen“ mit Kerzen in den Eingängen und besonderen Angeboten ideenreich zeigten.

Als am Samstag um 18 Uhr die roten Teppiche eingerollt wurden und die Läden schlossen, einige der 34 beteiligten Gewerbetreibenden ihren Stand am Marktplatz noch abbauten, steuerten viele Kunden der letzten beiden Tage bereits den Edeka-Parkplatz an und hofften auf Losglück.

+ Gewinner: Bürgermeister Finn Thomsen (links) zog Marija Welker, Lilli-Marlen Arzer und Victor Lambev als Gewinner der Einkaufsgutscheine, daneben Bernd Bloß, Vorsitzender des Gewerbevereins. © Lothar Röß Mehr als 120, doppelt so viel wie im vorigen Jahr, hatten auf ihrem Laufzettel die Fragen zu insgesamt zehn verschiedenen Geschäften richtig beantwortet und warteten gespannt darauf, wen Bürgermeister Finn Thomsen als Gewinner der drei Einkaufsgutscheine ziehen würde.

Den 50 Euro-Gutschein gewann die Jugendliche Lilli-Marlen Arzer. Jedoch musste Thomsen für den 150 Euro-Gutschein gleich drei Mal in die Box greifen, nachdem die beiden ersten Gezogenen nicht anwesend waren. Glück für Victor Lambev, der sich als strahlender Dritter seinen Gewinn abholte. Der Hauptpreis in Höhe von 250 Euro ging an Marija Welker.

Leer ging jedoch niemand, der sich an dem Gewinnspiel beteiligt hatte, aus. Die Gewerbetreibenden hatten zusammen so viele Trostpreise zur Verfügung gestellt, dass sich anschließend jeder am Gabentisch bedienen konnte.

Angesichts der positiven Bilanz der zweiten Auflage der Veranstaltung in Großalmerode hat Gewerbevereinsvorsitzender Bloß bereits Ideen fürs kommende Jahr. Dann soll das Ganze auf den nahen Speckplatz ausgedehnt und das Angebot für Kinder, beispielsweise mit einer Hüpfburg und einem Flohmarkt, bereichert werden.