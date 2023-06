Sparkasse Werra-Meißner schließt zwei SB-Stellen und wandelt fünf Filialen um

Von: Tobias Stück

Teilen

Das Beratungscenter am Stad wird geschlossen. Die Selbsbedienungsterminals findet man zukünftig 100 Meter weiter neben der Buchhandlung Heinemann. © Tobias Stück

Die Sparkasse Werra-Meißner verändert ihr Filialnetz. An fünf Standorten im Werra-Meißner-Kreis werden Mitarbeiter abgezogen, zwei SB-Stellen werden geschlossen.

Werra-Meißner – Die Sparkasse Werra-Meißner verändert ihre Filialstruktur. Unter dem Strich wird sie ab 31. Juli an 14 statt bisher 16 Standorten im Werra-Meißner-Kreis vertreten sein. Die Selbstbedienungsstandorte (SB) Frankershausen und Niederhone werden aufgegeben. Großalmerode, Waldkappel, der Stad in Eschwege, Reichensachsen und Abterode werden zu Selbstbedienungsstandorten. Die persönliche Beratung vor Ort wird auf die Standorte Eschwege, Witzenhausen, Hessisch Lichtenau, Bad Sooden-Allendorf, Sontra und Wanfried konzentriert.

„Wir haben uns die Umwandlung in SB-Standorte wie in der Vergangenheit nicht leicht gemacht, aber bei unseren Analysen festgestellt, dass die Kundenfrequenz in diesen Zweigstellen erheblich zurückgegangen ist“, sagt Vorstand Marc Semmel. Trends zu mehr Onlinebanking, weniger Bargeld und mehr digitaler Beratung beobachten Kreditinstitute schon seit längerer Zeit. „Die Pandemie hat diese Trends aber noch mal deutlich verstärkt“, sagt Dietmar Janz aus dem Vorstand der Sparkasse.

Die Transaktionen an den Geldautomaten gingen beispielsweise um zehn Prozent jedes Jahr zurück. An den bald schließenden SB-Standorten in Frankershausen und Niederhone wurden zuletzt deutlich weniger als 10.000 Transaktionen pro Jahr getätigt. Für eine wirtschaftliche Nutzung benötigten die Selbstbedienungsterminals zwischen 60- und 80.000 Transaktionen pro Jahr. Das treffe aber nur noch auf die sechs größeren Beratungszentren in Eschwege, Witzenhausen, Hessisch Lichtenau, Bad Sooden-Allendorf, Sontra und Wanfried annähernd zu. Der deutsche Sparkassen- und Giroverband hat zudem eine Empfehlung für den ländlichen Raum von 20 Geldautomaten auf 100.000 Einwohner ausgegeben. Nach den Schließungen betreibt allein die Sparkasse noch 24 Geldautomaten im Landkreis. Man komme dem öffentlichen Auftrag, die Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen zu versorgen, weiter nach. „Dazu kommen die Terminals der anderen Kreditinstitute“, sagt Janz. Um an Bargeld zu gelangen, müssten Sparkassenkunden jetzt durchschnittlich sechs Kilometer zurücklegen. „Außerdem kann man Bargeld an Supermarktkassen abheben und bis zu 500 Euro versenden wir versichert per Post“, sagt Unternehmenssprecher Lutz Römer.

In Zukunft soll die Bargeldversorgung in Zusammenarbeit mit der VR-Bank Mitte weiter verstärkt werden. In Abterode und Netra ist das bereits der Fall. In Waldkappel und Großalmerode soll dieser Weg ebenfalls eingeschlagen werden. In Herleshausen ist geplant, eine Kooperation mit der VR-Bank „Ihre Heimatbank“ mit Sitz in Eisenach einzugehen. Besonders hart wird die Stadt Waldkappel getroffen. 2023 zieht die Sparkasse mit dem Beratungscenter ab, 2024 die VR-Bank.

Durch die Anpassung des Geschäftsstellennetzes soll es indes keine Entlassungen geben. „Im Gegenteil: Wir brauchen Fachkräfte und Spezialisten dringender denn je“, sagen Janz und Semmel. Die Berater werden in den sechs Centern konzentriert. Die Beratungszeiten in Wanfried werden ausgebaut. Ab August ist dort auch montags geöffnet. In Sontra zieht die Sparkassenfiliale in die ehemalige Zigarrenfabrik um. Dafür investiert die Sparkasse in neue Technik. (Tobias Stück)