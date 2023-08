Eschwege hat in der ersten Ferienwoche ein Abenteuercamp angeboten

Spaß und Erholung gleichermaßen

+ © Foto: Kathrin Schindewolf Abenteuercamp Ferienspiele: Die Kinder stärkten sich beim Mittagessen mit Spaghetti Bolognese für die Abenteuer, die sie erlebten. © Foto: Kathrin Schindewolf

Das Abenteuercamp am Leuchtberg, als Teil der Ferienspiele, stellt im Werra-Meißner-Kreis ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dar. Auch dieses Jahr wurde das Camp sehr gut angenommen worden. Rund 150 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren hatten Spaß und Erholung gleichermaßen.

Eschwege – Die Mitarbeiter der Jugendförderung Christina Gliemroth, Christian Reich und Steffi Stuhl organisierten und leiteten das Camp. Eine Verantwortliche kam zudem vom Familienbüro. Viele Engagierte unterstützten dabei. Dazu zählten Pfadfinder, die „Leute vom Bau“, Ehrenamtliche des DRK, langjährige Teamer des Camps, Jugendliche aus Jugendzentren und Schulsozialarbeiter der Gesamtschulen. Bei dem Camp gab es einen Infopoint, ein Garderobenzelt, ein Mini-Camp, ein Bau-Camp, einen Kreativbereich, einen Theaterbereich, ein Lagerfeuer und eine Feldküche.

Das Mini-Camp kümmerte sich um die sechsjährigen „Neuabenteurer“, die noch nicht zur Schule gingen und dadurch noch keine Klassenkameraden kannten, mit denen sie im Camp spielen konnten. In einem kleineren Rahmen bekamen sie die Möglichkeit erst einmal in Ruhe anzukommen und die neuen Eindrücke auf sich wirken zu lassen.

Mauern im Bau-Camp

Im Bau-Camp mauerten die Kinder mit Backsteinen. Heiko Schilling vom Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft für den Werra-Meißner-Kreis war für diesen Teil verantwortlich. Vier Auszubildende der Firma Beck-Bau unterstützten ihn. Bei den Maurern entstand auch eine lustige Anekdote. In strömendem Regen sagte ein 6-jähriges Kind zu einem 8-jährigen Kind: „Mach Platz, hier wird gemauert“. Dies zeige wie engagiert und vertieft die Kinder in den vielfältigen Angeboten waren und wie viel Spaß ihnen das Abenteuercamp machte. Es konnten auch Motive aus Beton bemalt werden.

Die Theatergruppe stand unter dem Motto „Superhelden“. Melanie Salma stand hier tatkräftig zur Seite. Am Lagerfeuer wurde Stockbrot gebacken. In der Feldküche wurden große Mengen an Essen zubereitet. Stefan Baum und Matthias Röhl halfen als Pfadfinder dabei. Matthias Röhl, der seit 21 Jahren engagierter Pfadfinder ist, bekam als Pädagoge Sonderurlaub, um das Camp zu unterstützen. Darüber hinaus konnten die Kinder im Bach spielen und Brücken bauen. Die Kinder hatten die Möglichkeit, auf einen Hügel zu klettern und alle Spielgeräte auf dem Abenteuerspielplatz auszuprobieren. Im Einsatzwagen des DRK wurden kleine Verletzungen versorgt. Der eigens eingerichtete Infopoint war die Anlaufstelle für Fragen der Eltern.

Von Kathrin Schindewolf