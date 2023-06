Special Olympics: Boccia- und Handball-Teams aus dem Werra-Meißner-Kreis überzeugen

50.000 Besucher jubelten den Athleten bei der Eröffnungsfeier im Berliner Olympia-Stadion zu. „We are one world“ (Wir sind eine Welt) ist der Slogan und die Forderung zugleich unter der Special-Olympics-Flagge. Alle © Lars Winter/nh

Die Weltspiele Special Olympics finden in Berlin statt. Mit dabei ist eine achtköpfige Delegation aus dem Werra-Meißner-Kreis.

Werra-Meißner/Berlin – Es ist das größte Multi-Sportereignis auf deutschem Boden seit den Olympischen Spielen 1972 in München: Die Weltspiele Special Olympics für geistig beeinträchtigte Sportler und deren sportliche Partner, sogenannte Unified-Partner. Ob aus Trinidad und Tobago, dem Inselstaat Fidschi, Madagaskar, Indien oder den großen Nationen wie den USA oder Australien: Die Welt ist zu Gast in Berlin. Und mittendrin die Delegation aus dem Werra-Meißner-Kreis. „Mit drei beeinträchtigten Athleten, drei Unified-Partnern und zwei Trainern ist unser kleiner Kreis groß vertreten“, sagt Erik Hogreve, Sportkoordinator der Werraland Lebenswelten und in Berlin Headcoach aller deutschen Handballteams.

„Unsere große Anzahl an Sportlern hier vor Ort zeigt, dass sich unsere intensive Arbeit für ein Mehr an Inklusion auszahlt“, sagt Landrätin Nicole Rathgeber, die selbst in Berlin bei der Eröffnungsfeier als Ehrengast dabei war und die heimischen Sportler besuchte. Erst kurz vor den Weltspielen wurde durch das erfolgreiche Host-Town-Programm im Werra-Meißner-Kreis Inklusion durch Sport öffentlich sicht- und erlebbar. „Die Weltspiele können ein riesiger und wichtiger Impuls werden, um Inklusion noch stärker zu fördern und nachhaltig zu etablieren“, sagt Nicole Rathgeber. Der Kreis mit seinen Partnern sei diesbezüglich schon sehr weit – jetzt gelte es, noch mehr Menschen und die heimischen Sportvereine mitzunehmen und einzubinden.

Das heimische Boccia-Team für Deutschland: Andreas Dietl (von links), Manuel Bernhard, Coach Egon Bernhard (hinten), Andreas Porzelle (vorne) und Matthias Deiß. © Privat/nh

Der Stellenwert der Weltspiele wurde auch bei der Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion vor 50.000 Besuchern deutlich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz, Sportlegenden wie Dirk Nowitzki und Felix Neureuther – sie alle waren gekommen und suchten den engen Kontakt zu den teilnehmenden Sportlern. Felix Neureuther: „Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich mir die Stimmung anschaue. Das ist etwas Einzigartiges. Ich kann nur jedem empfehlen: Schaut es euch an. Die Athletinnen und Athleten zahlen es zehnfach zurück. Die Inklusion von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung muss besser werden. Das hier ist ein riesengroßer Schritt. Dass die Weltspiele hier im Olympiastadion solch eine Bühne bekommen, ist unheimlich wichtig.“

Für Sportler und Trainer ging es nach dem emotionalen Höhepunkt im Olympiastadion am Sonntag dann richtig los. Im Boccia überzeugten Matthias Deiß und Andreas Dietl mit ihren Partnern Andreas Porzelle und Manuel Bernhard gleich zu Beginn. „Herausragend, unsere Männer haben mit ihren Kugeln die weiße, kleine Zielkugel förmlich eingekreist – das war ein Start nach Maß“, so Boccia-Coach Egon Bernhard. Im Handball glückte der Start ebenfalls. Mit Nico Wohlust (Athlet) und Nico Weiß (Partner) – den einzigen beiden aus Hessen nominierten Handballern fürs Team Deutschland – gelang ein souveräner Auftaktsieg gegen Kenia. Die Weltspiele laufen noch bis nächsten Sonntag (25. Juni) und enden mit einer großen Abschlussfeier am Brandenburger Tor. (red/esp)