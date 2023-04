Speedmarathon im Werra-Meißner-Kreis: Polizei zeigt beim Aktionstag Präsenz

Von: Stefanie Salzmann

Im Visier des Lasers: Lars Kirchner von der Polizei Sontra misst beim bundesweiten Speedmarathon die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer an der B27 bei Sontra. © Stefanie Salzmann

Rund 500 Polizeibeamte waren beim diesjährigen Speedmarathon hessenweit im Einsatz. Unter anderem wurde in Witzenhausen, Sontra, Datterode, Eschwege und im Ringgau kontrolliert.

Werra-Meißner – Ob es am freundlichen Frühlingswetter oder der breiten medialen Ankündigung des diesjährigen sogenannten Speedmarathons lag: „Die sind fast alle brav“, sagt Joachim Friedrich von der Polizeistation Sontra, der sich am Freitagvormittag (21. April) an einer der Messstellen im Werra-Meißner-Kreis, an der B27 bei Sontra-Berneburg, mit sechs seiner Kollegen postierte und Verkehrsteilnehmer kontrollierte.

Hessenweit waren seit 6 Uhr morgens am gestrigen Freitag (21. April) an 200 Messstellen rund 500 Polizeibeamte im Einsatz. Neun der Kontrollpunkte befanden sich im Werra-Meißner-Kreis, darunter in Witzenhausen, Sontra, Datterode, Eschwege und an der Bundesstraße in Ringgau.

Nach gut anderthalb Stunden an der Kontrollstelle bei Sontra-Berneburg hatten die Beamten 17 Fahrzeuge auf den kleinen Parkplatz gewunken und kontrolliert. Die Bilanz war eher positiv: lediglich zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen, einmal Handy am Steuer und einmal Verstoß gegen das Überholverbot. Ein Verkehrsteilnehmer musste sich einem Urintest unterziehen, weil der Verdacht auf Drogenmissbrauch bestand, der sich dann aber nicht bestätigte. Auf Höhe des Gasthauses Gonnermann ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt und Überholen verboten.

Insgesamt 17 Fahrzeuge kontrollierte die Polizei bei Sontra, dabei waren nur zwei Fahrer zu schnell unterwegs. © Stefanie Salzmann

„Die Geschwindigkeitsüberschreitungen befanden sich aber alle im unteren Bereich“, sagt Friedrich. Bis zu einem Bußgeld von 35 Euro durften die Autofahrer gleich bar zahlen – natürlich nur wer wollte und konnte. „Die anderen bekommen Post von der Polizei.“ Bei dem bundesweiten Aktionstag, der jährlich stattfindet, geht es aber vor allem um Prävention. „Wir wollen, dass die Leute sich an die Verkehrsregeln halten“, sagt Friedrich. „Manchmal müssen die Verkehrsteilnehmer sehen, dass wir präsent sind und kontrollieren.“

Kurz bevor die Beamten am Freitagmittag den Kontrollpunkt bei Berneburg aufgaben, um an die Ortsdurchfahrt von Datterode zu wechseln, winkten sie noch mal einen jungen Mann in einem Kleinwagen von der Straße. Der konnte weder Führerschein noch Ausweispapiere vorweisen, erklärte aber, dass er Feuerwehrmann sei und gerade von einem Einsatz aus Sontra komme. „Ich hab bei der Alarmierung nichts mitgenommen, weil es schnell gehen musste“, sagt er zu seiner Entschuldigung, die die Polizei auch freundlich entgegennahm. Nach Überprüfung seiner Angaben durfte er weiterfahren. Eine detaillierte Bilanz des Speedmarathons wird das Polizeipräsidium Nordhessen Anfang kommender Woche veröffentlichen. (Stefanie Salzmann)