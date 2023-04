Auswertung Speedmarathon Werra-Meißner: 4,4 Prozent der Autofahrer zu schnell

Speedmarathon: An der B27 kontrollierte die Polizei Werra-Meißner am 21. April die Geschwindigkeit der Autofahrer. © Stefanie Salzmann

Das Polizeipräsidium hat die Auswertung des Speedmarathons veröffentlicht. Neun Kontrollpunkte befanden sich im Werra-Meißner-Kreis.

Werra-Meißner – 4,4 Prozent der Autofahrer waren beim sogenannten Speedmarathon zu schnell unterwegs. Das berichtet das Polizeipräsidium Nordhessen nach Auswertung aller Zahlen. Damit liegt das Ergebnis – wenn auch etwas höher – in der Größenordnung der vergangenen Blitzeraktionen. Im Vergleich zu üblichen Tagen im nordhessischen Straßenverkehr wurden weniger Temposünder ertappt.

Beim Speedmarathon im Jahr 2022 waren in Nordhessen 4,1 Prozent zu schnell unterwegs, in 2021 lag die Überschreitungsrate bei 4,3 Prozent. Das Ergebnis zeige nach Einschätzung von Polizei-Pressesprecherin Ulrike Schaake, dass der Speedmarathon auch in unserer Region ein Erfolg war. Die Polizei habe an den Messstellen festgestellt, dass die Aktion fast ausnahmslos positiv von den Verkehrsteilnehmern aufgenommen wurde. „Auch ertappte Temposünder zeigten sich dabei überwiegend einsichtig“, so Schaake. „In unzähligen Gesprächen konnten die Beamten den Fahrern die schlimmen Folgen von Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Bewusstsein rufen.“

Am Ende der 16 Stunden Speedmarathon waren 27.742 Fahrzeuge durch die 48 Messstellen in Stadt und Landkreis Kassel sowie in den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und im Werra-Meißner-Kreis gefahren. Neun der Kontrollpunkte befanden sich allein im Werra-Meißner-Kreis, darunter in Witzenhausen, Sontra, Datterode, Eschwege und an der Bundesstraße in Ringgau.

In 1.215 Fällen zeigten die verschiedenen zum Einsatz gebrachten Messtechniken zu hohe Geschwindigkeiten an. Auch in diesem Jahr wurden die zu schnell Fahrenden vielerorts wieder direkt aus dem Verkehr gezogen und mit dem Verstoß konfrontiert, anderenorts erwartet die „Geblitzten“ nun Post. Der Großteil der Tempoüberschreitungen bewege sich nach Angaben der Polizei mit Verwarngeldern bis 55 Euro im unteren Bereich. 125 Fahrer waren mit höheren Geschwindigkeiten gemessen worden und müssen nun mit Punkten in Flensburg und Bußgeldern rechnen. Neun Verkehrsteilnehmer waren deutlich zu schnell, weshalb sie nun Fahrverbote erwarten.

In Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis überschritt ein „Spitzenreiter“ die Höchstgeschwindigkeit deutlich: Mit 91 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 km/h wurde der Autofahrer innerorts gemessen, weshalb ihn nach Toleranzabzug nun neben einem Bußgeld von 260 Euro auch zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot erwarten. Ebenfalls deutlich zu schnell fuhr ein Verkehrsteilnehmer auf der B 7 bei Vellmar im Landkreis Kassel, der mit 159 Stundenkilometern bei erlaubten 100 km/h in Fahrtrichtung Kassel unterwegs war. Dies zieht nun ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot nach sich. Nordhessenweit stellten die Kontrollierenden zudem vier Handyverstöße fest und stoppten einen Autofahrer ohne Führerschein. (red/ts)