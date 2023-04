„Marktplatz Familie“ in Eschwege lockt viele Besucher an

Von: Theresa Lippe

Teilen

Spielt mit Seifenblasen am Stand der AKGG Erziehungsberatungsstelle Eschwege: Elisa (6). © Theresa Lippe

Balancieren auf der Slackline, Seifenblasen machen, Kekse verzieren und viele weitere Aktivitäten wurden am Mittwoch auf dem Eschweger Obermarkt angeboten. Gerahmt wurde das Ganze von zahlreichen Infoständen für Familien und Kinder.

Eschwege – „Wir bieten hier niederschwellige Informationsangebote für Menschen mit Migrationshintergrund und oder schwachem Einkommen“, erklärt Organisatorin Ricarda Feigenspan vom Familienbüro Eschwege. In dem lockeren Umfeld bei strahlendem Sonnenschein sei es bei der Veranstaltung „Marktplatz Familie“ einfacher und entspannter, das Interesse der Menschen zu wecken und auch einen ersten Kontakt herzustellen.

AKGG

Bei der Erziehungsberatung der AKGG (Arbeitskreis Gemeindenahe Gesundheitsversorgung GmbH) konnten die Kinder Dosenwerfen und große Seifenblasen machen. Sybille Höhnert und Johanna Schlunk informierten über die Angebote für Familien. So können sich bei der Familienberatungsstätte beispielsweise getrennte Eltern beraten lassen.

Familienhilfe Aufwind

„Wir bieten psychologische Familienhilfe für Eltern und Kinder an“, erklärt Sabine Weis. Häufig werde Aufwind vom Jugendamt eingeschaltet, wenn Hilfe nötig ist, „Familien können aber auch einfach so zu uns kommen“, so Weis. Am Stand von Aufwind konnten Mandalas mit Wasserfarbe gemalt werden, außerdem lagen zahlreiche Info-Bücher über psychische Gesundheit aus.

Auch mit dabei: Sabine Weis, Felicitas Dieterich, Melena Weißhaar und Yvonne Motz von Aufwind – Verein für seelische Gesundheit. © Lippe, Theresa

Awo

Abzieh-Tattoos für Kinder gab es am Stand der Awo. Susanne Weise war mit ihren Kolleginnen der Beratungsstelle für Schwangerschaft, Familie und Sexualität vor Ort. „Wir möchten mit den Menschen in Kontakt kommen“, sagt Weise. Aktuell biete ihre Beratungsstelle kultursensible sexuelle Bildung für unterschiedliche Kulturen an. „Wir wollen die Perspektiven Menschen anderer Kulturen lernen, um im Umkehrschluss besser aufklären zu können.“

Weitere Akteure

Dabei waren auch die Begegnungsstätte Diversity/Vielfalt, die Ev. Familienbildungsstätte, die Familien- und Jugendförderung der Stadt Eschwege, der Stadtteilladen Heuberg, die Werkstatt für junge Menschen und Stromsparcheck Energie 2000 e.V. (Theresa Lippe)

Marktplatz Familie in Eschwege Fotostrecke ansehen