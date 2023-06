Inklusives Fest für Schüler und Special-Olympics-Delegation aus Kasachstan

Von: Theresa Lippe

Geschicklichkeitsübungen mussten an vielen Stationen absolviert werden. © Spanel, Emily

Im Vorfeld der Special Olympics World Games in Berlin ist eine Delegation aus Kasachstan im Werra-Meißner-Kreis zu Gast.

Reichensachsen – Wenn Nadezhda aus Kasachstan ab dem 17. Juni bei den Special Olympic World Games in Berlin an den Start geht, wird es auf der Tartanbahn um Medaillen gehen. Wie das beim Sport eben so üblich ist. Bei der Großveranstaltung in Berlin erhoffen sich die Teilnehmer allerdings auch eine Aufmerksamkeit, die über das sportliche Event hinausgeht. Sie soll die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung voranbringen.

Sport, und das ist die eigentliche Botschaft, hat die Kraft, Grenzen zu überwinden. Körperliche, aber auch Sprach- und Landesbarrieren. Und so finden die Weltspiele nicht nur in Berlin statt, sie werden in ganz Deutschland gefeiert. Mittendrin: der Werra-Meißner-Kreis, der sich erfolgreich auf das „Special- Olympics Host Town Program“ beworben hat. Bevor die Spiele in Berlin beginnen, sind auch die Menschen unserer Region Gastgeber. Es ist der Beginn dessen, was die Special Olympics so besonders machen soll: Sie werden als das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angekündigt.

Zielgenauigkeit und Treffsicherheit gefragt: Die Baseball-Station auf dem Sportplatz vor der Turnhalle verlangte den Sportlern motorische Fähigkeiten ab. Alle © Emily Hartmann

Nadezhda ist eine von 81 Sportlerinnen und Sportlern der Delegation aus Kasachstan, die noch bis zum heutigen Mittwoch den Werra-Meißner-Kreis in seiner Vielfalt kennenlernt. Die lokalen Partner des Kreises – der Sportkreis Werra-Meißner, die Sportjugend Werra-Meißner sowie die Werraland Lebenswelten – haben ein Programm mit gemeinsamem Sport, Ausflügen und Aktivitäten für den viertägigen Aufenthalt der Kasachen entwickelt. Station am Dienstag: Das Sportfest mit inklusiven Spielstationen in der Turnhalle sowie auf dem Sportplatz der Kleeblatt-Grundschule und der Paul-Moor-Schule in Reichensachsen. „An diesem Sporttag kommen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ganz selbstverständlich zusammen“, lobte Landrätin Nicole Rathgeber. Inklusion sei eine Chance, voneinander zu lernen. „Sport ermöglicht einen tollen Austausch, über den Menschen miteinander in Kontakt kommen können. Es ist ein wunderbares Beispiel der Völkerverständigung.“

Gute Stimmung bei den Sportlern. © Spanel, Emily

Eine solche Veranstaltung ist natürlich nicht zu stemmen ohne Helfer. Und die waren in einer Vielzahl in Reichensachsen vor Ort: Freiwillige, Lehrer und Auszubildende der Bundespolizei, die sich nicht lange bitten ließen. Von Station zu Station geleiteten sie die Gruppen, die aus Schülern mit und ohne Beeinträchtigung sowie Sportlern aus Kasachstan bestanden. Sprachbarrieren? Schnell vergessen. Gemeinsam wurde die Geschicklichkeit getestet, gegenseitiges Vertrauen aufgebaut, sich in Teamspielen gemessen oder ganz einfach miteinander gelacht.

Nach dem Besuch im Landgrafenschloss am Dienstagabend geht es für die Delegation aus Kasachstan am heutigen Mittwoch ins Grenzmuseum Sickenberg. Am Nachmittag steht eine Trainingseinheit in unterschiedlichen Sportarten auf dem Programm; es folgt ein kultureller Abend im Panorama-Hotel Kochsberg. (Emily Hartmann)

