Starkregen im Blick: Fließpfadkarten helfen Kommunen bei Extremwetter-Planung

Von: Konstantin Mennecke

Für Extremwetter-Ereignisse rüstet sich auch die Feuerwehr im Werra-Meißner-Kreis. © Konstantin Mennecke

Werra-Meißner – Wo fließt im Falle von Starkregenereignissen wie viel Wasser in welche Richtung? Dieser Frage geht das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HLNUG) nach. Von dieser Arbeit des Fachzentrums Klimawandel und Anpassung profitiert jetzt auch der Werra-Meißner-Kreis.

Nach den verheerenden Überflutungen im Ahrtal hatte das Land diese Dienstleistung angeboten. „Leider müssen wir auch in Hessen angesichts der Klimakrise vermehrt mit Starkregen rechnen und uns an diese veränderten Bedingungen anpassen“, heißt es vom HLNUG.

Die Kommunen im Landkreis haben deshalb die sogenannten Fließpfadkarten in Auftrag gegeben. 10 Euro pro Quadratkilometer kostet die Berechnung, insgesamt wurden knapp über 10 000 Euro investiert. Da die entsprechenden Datensätze beim Land ohnehin vorliegen, sind keinerlei Ortsbegehungen notwendig. Die Kommunen selbst zahlten dafür 70 Prozent. Rund 3500 Euro, also 30 Prozent der Kosten, hat die Kreisverwaltung um Landrätin Nicole Rathgeber finanziert.

Die Fließpfadkarten sollen helfen, indem sie prognostizieren, wie Regenwasser bei einem Starkregen fließen würde. Die Fließpfade werden in unterschiedlichen Farben je nach erwarteter Wassermenge dargestellt, um die Gefährdung von Gebäuden oder anderer Infrastruktur besser sichtbar zu machen. Das hilft bei der Planung insbesondere im ländlichen Raum mit großen Geländeunterschieden, wo sich in Hanglagen und Taleinschnitten häufig Wasser sammelt und im Anschluss durch Ortschaften fließt, nicht selten begleitet von viel Schlamm. Grundlage für die Berechnungen sind digitale Geländemodelle, Gebäudegrundrisse und die Daten über landwirtschaftliche Nutzflächen.

„Insbesondere für Starkregenereignisse bieten diese Karten derzeit gute Anhaltspunkte für vorausschauende Einsatzplanungen“, ist Landrätin Nicole Rathgeber überzeugt. „Daher ist auch der Zuschuss des Kreises in diese Karten für uns ein wichtiges Zeichen, in der Hoffnung, dass diese auch den Startpunkt für nötige Maßnahmen setzen“, so Rathgeber.

In Witzenhausen, der mit rund 127 Quadratkilometern flächenmäßig größten Stadt im Landkreis, ist man laut Bürgermeister Daniel Herz mit den Ergebnissen und der Verwertbarkeit für weitere Planungen und Vorbereitungen sehr zufrieden.

Pumpen, Sandsäcke und mehr

Die Feuerwehren im Werra-Meißner-Kreis stellen sich fortlaufend auf Extremwetterereignisse ein. Im Falle von Starkregen hat beispielsweise die Feuerwehr der Stadt Eschwege nach den jüngsten Hochwassern Tauchpumpen angeschafft und hält diese auf Rollwagen bereit, um sie im Ernstfall schnell an den benötigten Ort bringen zu können, sagt Stadtbrandinspektor Sven Rathgeber. Zudem gebe es Sandsack-Lager auf dem Baubetriebshof.

