Die Stipendiatin Emilie Nzeda über ihr Medizin-Studium

Emilie Nzeda, Stipendiatin des Kreises, mit Koordinatorin Anja Fett vom Fachbereich Gesundheit des Werra-Meißner-Kreises. © Werra-Meißner-Kreis/nh

MONTAGSINTERVIEW Die Stipendiatin Emilie Nzeda über ihr Humanmedizin-Studium und ihre Zeit im Werra-Meißner-Kreis.

Werra-Meißner – Im Herbst 2022 hat für Emilie Nzeda das Studium der Humanmedizin an der Kassel School of Medicine (KSM) begonnen. Mit Unterstützung eines Stipendiums des Werra-Meißner-Kreises kann sie international Medizin studieren. Sie lebt seit Oktober 2022 für zwei Jahre in Southampton in England. Danach wird sie in Kassel und in der Region ihr Studium fortsetzen. Nach dem Abschluss möchte Emilie Nzeda für fünf Jahre im Werra-Meißner-Kreis als Ärztin tätig werden. Dann ist das Stipendium, das als zinsloses Darlehen gegeben wird, getilgt. Abiturienten und Auszubildenden in Gesundheitsberufen aus unserer Region fragten und sie antwortete aus ihrem persönlichen Erleben.

Im Oktober letzten Jahres hat Ihr Studium in England begonnen. Beschreiben Sie doch bitte einen typischen Ablauf Ihres Tages in Southampton.

Ich stehe auf und bereite mich auf den Tag vor und dann geht es los. Man hat viele verschiedene Vorlesungen während des Studientages. An manchen Tagen sind die Vorlesungen auch direkt im Krankenhaus, weil der Campus aktuell erweitert wird und dort Bauarbeiten stattfinden. Zum Krankenhaus brauche ich etwa 30 Minuten mit dem Bus. Die Vorlesungen beginnen um 9 Uhr und dauern bis 15 Uhr. Darauf findet noch eine Stunde Anatomie statt. Anschließend geht es in die Bibliothek, um die Unterrichtsinhalte der Vorlesungen noch mal nachzulesen und zu vertiefen. Anschließend gehe ich nach Hause und versuche mich zu entspannen.

Wie haben Sie sich eingelebt in der neuen Umgebung? Und wie kommen Sie mit der Trennung von Freunden und Familie klar?

Am Anfang war es nicht so einfach, ich hatte natürlich auch Heimweh. Aber mittlerweile habe ich mich sehr gut eingelebt. Ich finde es super hier und freue mich sehr hier zu sein. Gut geholfen hat mir auch, dass sich die Studierenden meines Jahrgangs schon am Einführungstag in Kassel kennengelernt haben. Jeder von uns ist in der gleichen Situation gewesen. Da wir im Wohnheim in Wohngemeinschaften alle nahe zusammenwohnen, sind wir Freunde geworden. Auf dem Campus gibt es noch viele Studierende aus anderen Ländern. Man ist nie alleine, verschiedene Treffen finden immer statt.

Wie gelingt es Ihnen, im Alltag und in der Universität beziehungsweise bei Vorlesungen in der englischen Sprache gut mitzukommen?

Da ich US-Amerikanerin bin, war das kein Problem für mich. Von muttersprachlich deutschen Studierenden weiß ich, dass es gut geholfen hat, wenn sie vorher einen Auslandsaufenthalt in den USA oder England gemacht hatten.

Wie ist das außerschulische Angebot aufgestellt, gibt es zum Beispiel Sportkurse von der Universität?

Das Angebot ist sehr vielfältig. Ich würde sagen, es gibt für jeden etwas. Fast alle Sportarten und Aktivitäten werden angeboten, zum Beispiel Fußball, Badminton, Hockey. Es werden Gruppen in verschiedenen Sprachen und auch für verschiedene religiöse Orientierungen angeboten. Für Unternehmungen mit anderen gibt es auch Treffpunkte. Selbstverständlich kann man auch ausgehen, wenn man möchte, und so ein richtiges „Studentenleben“ haben.

Gibt es die Möglichkeit, direkt auf dem Campus zu wohnen, oder wohnen Sie außerhalb? Erhalten Sie Unterstützung bei der Wohnungssuche oder muss eine eigene Wohnung gesucht werden?

Ich wohne auf dem Campus und es ist super hier. Im ersten Jahr kriegt man ein Zimmer in einem Wohnheim von der Uni organisiert. Sobald man sich bewirbt, wird das sehr gut geregelt. Im zweiten Jahr muss man sich selbst darum kümmern. Ich habe bereits etwas gefunden und es war wirklich nicht schwierig. Es gibt Wohnheime oder Wohngemeinschaften, je nach Vorliebe können die Studierenden selbst wählen, wo sie lieber wohnen möchten: nahe am Campus oder lieber in der Stadt. Hier kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in kurzer Zeit überall hin. Diese fahren bis in die Nacht um 2 Uhr.

Gibt es die Möglichkeit, Besuch in Ihrer Unterkunft zu empfangen von zum Beispiel Freunden, Familie oder dem Lebenspartner?

Ja, der Besuch von Freunden, Familie oder dem Lebenspartner stellt kein Problem dar.

Wenn man ein Stipendium bekommt, werden nur die Studiengebühren übernommen. Aber selbstverständlich kostet das Leben auch etwas. Konnten Sie Auslands-BAföG beantragen?

Soweit ich weiß, ist das leider nicht möglich, da England nicht mehr in der EU ist.

Würden Sie sagen, dass Studierende aus Deutschland finanziell auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen sind?

Ja, die meisten sind auf die finanzielle Unterstützung durch ihre Eltern angewiesen. Einige ältere Studierende finanzieren sich allerdings auch selbst.

Dürfen Sie während des Studiums arbeiten?

Ja, das ist in einem kleinen Umfang möglich. Ich persönlich habe die Zeit nicht dazu. Manche Studierenden tun es.

Was ist, wenn Sie krank werden – müssen Sie sich selbst krankenversichern oder Ihre Eltern?

Die Krankenversicherung ist über das Visum geregelt. Man zahlt einen Beitrag, um hier am Krankenhaus Dienstleistungen erhalten zu können. Wenn man krank wird, ist die Versorgung kein Problem.

Wie oft besteht die Möglichkeit nach Deutschland zu reisen, zum Beispiel in den Semesterferien?

Theoretisch ist das jedes Wochenende möglich, wenn man will und es finanzieren kann. Die Zeit mit den anderen Studenten am Wochenende zu verbringen, ist auch sehr schön. Zu den Weihnachtsfeiertagen und in den Semesterferien im Frühjahr bin ich nach Hause geflogen.

Wenn Sie an die Zeit Ihrer Bewerbung und des Studienbeginns zurückdenken, welcher Rat hat Ihnen ganz besonders geholfen und warum?

Am Anfang habe ich mir Sorgen gemacht, ob ich das Lernen gut schaffen kann. Beim „Get Together“ in Kassel zum Studienbeginn habe ich mit Studierenden aus höheren Jahrgängen sprechen können. Sie haben mich beruhigt und gesagt, dass man sich nicht so viel Stress machen und nicht so weit in die Zukunft denken soll. Es ist besser, jeden Tag einzeln zu betrachten und Schritt für Schritt vorzugehen. Aber es ist wichtig, am Lernstoff dranzubleiben und nichts lange aufzuschieben. Als ich die Erstprüfungen gemacht hatte, habe ich selbst gemerkt, dass ich es schaffen kann. Jeder muss auch für sich selbst herausfinden, wie er gut lernt. Anfangs habe ich mir viel notiert, aber nun versuche ich, den Lernstoff aktiv zu durchdenken. Ich glaube, man muss einfach mutig sein, sich etwas zutrauen, sich nicht unter Druck setzen und diese Zeit auch genießen. Dann kann das Studium erfolgreich gelingen. esp