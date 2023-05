Storchenküken aus Nesselröden vorm Tod bewahrt

Von: Stefanie Salzmann

Werden in Wabern aufgezogen: die verwaisten Storchenküken aus Nesselröden. © Rolf Semmelrodt/nh

Nach Tod des Storchenvaters wurden drei Küken und zwei Eier gerettet. Die kleinen Störche werden jetzt in der Storchenaufzuchtstation in Wabern großgezogen.

Nesselröden – Storchenküken aus dem Horst bei Nesselröden, die bereits dem sicheren Hungertod geweiht waren, sind in einer spektakulären Aktion gerettet worden und werden nun in Wabern aufgezogen.

Was war passiert? Am vorvergangenen Sonntag hatte der Storchenbeauftragte des Werra-Meißner-Kreises, Rolf Semmelrodt, eine traurige Nachricht erhalten: Der Storchenvater des dort brütenden Paares lag tot unter dem Horst und war vermutlich von einem Wildtier gerissen worden. Semmelrodt kannte den Zustand im Nest nicht. Lagen noch Eier im Nest oder waren schon Küken geschlüpft? Eine Drohne wollte er nicht einsetzen, eine Feuerwehrdrehleiter in der Nähe stand nicht zur Verfügung. Erst am darauffolgenden Montagmorgen stellte ein ortsansässiges Unternehmen seine Hebebühne zur Verfügung.

Jetzt war schnelles Handeln gefragt, denn die Storchenmutter hätte es nicht geschafft, die Eier allein auszubrüten oder bereits geschlüpfte Küken durchzubringen. „Sie konnte den Horst nicht verlassen, sonst sind schnell Greifvögel da und holen sich die Küken“, erklärt Semmelrodt.

Ein Blick ins Nest ergab: Darin befanden sich drei wenige Tage alte Küken und zwei Eier. Semmelrodt nahm Kontakt zu Andrea Krüger-Wiegand von der Storchenaufzuchtstation in Wabern auf, schilderte den Notfall und sie erklärte sich sofort bereit, Küken und Eier aufzunehmen und aufzuziehen.

Die Untere Naturschutzbehörde gab ihr Okay, dass die Storchenkinder und die beiden Eier entnommen werden dürfen. Vor Ort warteten bereits Maik Jordan, Roland Brack, der Wommener Vogelschutz-Beauftragte Börner und Stefan Rimbach. Sie hatten bereits einen Karton mit Luftlöchern, einer Wärmflasche und einer warmen Decke vorbereitet.

Mit diesem Karton fuhren Rimbach und Jordan mit der Hebebühne zu dem Nest, das von der Mutter bereits verlassen worden war. Sie entnahmen ganz vorsichtig die drei Küken und die beiden Eier und brachten sie nach unten.

Dann fuhren Semmelrodt und seine Frau mit der sensiblen Fracht nach Spangenberg, wo Andrea Krüger übernehmen sollte. Sie schätzte, dass die drei Küken in den vergangenen ein bis vier Tagen geschlüpft waren. Sie stellte einen Fressnapf, gefüllt mit Wasser und toten Würmern, Insekten und Asseln in den Karton. Das war nach 26 Stunden die erste Nahrung für die drei und dann ging es nach Wabern. „Wir haben es geschafft“, freut sich Semmelrodt. Diese Rettungsaktion habe gezeigt, dass, wenn Naturschützer einen Notfall erkennen, anpacken, ohne auf die Uhr zu schauen, nicht nach Entlohnung und Kosten zu fragen und am Tagesende stolz auf sich zu sein, drei Storchenkindern das Leben gerettet zu haben, so Semmelrodt. Er dankt besonders den Familien Rimbach, Maik Jordan, Andrea Krüger-Weigand, Roland Brack und Herrn Börner.

Am Pfingstsamstag erhielt Semmelrodt die Nachricht, dass es den drei Storchenkindern gut geht und sie schon das Doppelte des Schlupfgewichtes haben – zirka 150 Gramm. (Stefanie Salzmann)