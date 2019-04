Straßenbeiträge bleiben: Keine Bescheide in Hessisch Lichtenau bis Ende August

Entscheidung trotz Protests

+ © Lara Thiele Aktion der Bürgerinitiative: Vor der Mehrzweckhalle in Hopfelde, in der am Donnerstag die Stadtverordneten Hessisch Lichtenaus tagten, stand dieses Auto. Außerdem waren Schilder aufgestellt und Flyer wurden verteilt. © Lara Thiele

Die Straßenbeiträge in Hessisch Lichtenau werden nicht abgeschafft. Einen Antrag darauf hatte die Freie Wählergemeinschaft (FWG) am Donnerstag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, der allerdings mit 20 Nein-Stimmen abgelehnt wurde.