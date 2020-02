Sturm sorgt für Schäden im Werra-Meißner-Kreis

Das stürmische Wetter sorgte für umgestürzte Bäume, wie hier auf dem Symbolbild, als Sturm Sabine an der Döhlstraße in Eschwege Schaden angerichtet hatte.

Das stürmische Wetter am Sonntag hat in der Region für einige kleinere Schäden gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, flogen am Vormittag mehrere Ziegel vom Dach eines Imbisses an der Ermschwerder Straße in Witzenhausen. Die Polizei sicherte den gefährdeten Bereich ab und die Feuerwehr stieg mit der Drehleiter aufs Dach, um lockere Ziegel zu entfernen. Außerdem richtete die Polizei eine umgefallene Baustellenbeschilderung an der Walburger Straße in Witzenhausen wieder auf.

Wegen umgestürzter Bäume musste die Straßenmeisterei zwei Mal ausrücken: Gegen 21 Uhr war die Straße zwischen Meißner-Germerode und dem Schwalbenthal wegen einer durch den Sturm entwurzelten Fichte blockiert und gegen 20 Uhr die Fahrbahn zwischen den Sontraer Ortsteilen Weißenborn und Krauthausen.