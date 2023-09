Super-Gau an Honsel-Tankstelle Reichensachsen: Kraftstoffe über Tage vertauscht

Von: Emily Spanel

Teilen

Abgesperrt: Mit Flatterband sind die Zapfsäulen an der Honsel-Tankstelle in Reichensachsen gesichert. Die Tanks werden gereinigt. © Emily Hartmann

Reichensachsen – Für Tausende Kunden der Honsel-Tankstelle in Reichensachsen ist es der Super-GAU: Nachdem sie in der vergangenen Woche ihre Autos betankt hatten, fingen die Fahrzeuge an zu stinken und zu qualmen; die Motoren stotterten oder sprangen erst gar nicht mehr an.

Die Meldungen über teils schwere Motor-, gar Totalschäden häuften sich seit Dienstagabend in den umliegenden Werkstätten; der Verdacht: Die Fehler sind nicht beim Tanken passiert, sondern schon vorher.

„Zu unserem großen Bedauern müssen wir nach intensiver Prüfung feststellen, dass der Vermischungsschaden an der Tankstelle in Reichensachsen aufgrund eines Lieferantenfehlers entstand“, bestätigen jetzt die Honsel Mineralölvertriebs-GmbH sowie die Kaiser Energie GmbH. Hintergrund und Auslöser des Fehlers sei, vereinfacht gesagt, eine Verwechslung des Diesel- beziehungsweise Super-Benzin-Einfüllstutzens. Aufgrund der falschen Befüllung sei dann an den Zapfsäulen aus den Diesel-Pistolen Super und aus den Benzin-Pistolen Diesel geflossen.

Ursache wohl menschliches Versagen

„Wir prüfen zurzeit alle möglichen Ursachen, die zu der Verwechslung führen konnten. Trotz höchster Sicherheitsstandards ist menschliches Versagen zum jetzigen Stand nicht auszuschließen“, erklärt Björn Kree-Lange, Geschäftsführer der Kaiser Energie GmbH. Die Kaiser Energie GmbH beliefert die Firma Honsel seit vielen Jahren; die Geschäftsbeziehungen sind partnerschaftlich.

„Wir bedauern diesen Fehler und versuchen schnellstmöglich und unkompliziert, die entstandenen Schäden zu regulieren“, sagt Frank Honsel, Inhaber der Honsel Mineralölvertriebs-GmbH. Derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Tanks zu reinigen und die Honsel-Tankstelle Reichensachsen wieder ans Netz zu bringen. Kundinnen und Kunden, die andere Treibstoffe als Super E5 und Diesel getankt haben, sind nicht betroffen. Vorsorglich wird weiterhin die Tankanlage der Tankstelle im Meinharder Ortsteil Grebendorf überprüft, wenngleich es dort keinerlei Anzeichen einer Vermischung gibt.

Kunden sollen Werkstatt aufsuchen - Termine werden knapp

Alle Kunden, die im Zeitraum vom Montag, 7 Uhr, bis Mittwochnachmittag an der Tankstelle in Reichensachsen nachweislich Super E5 oder Diesel getankt haben und Probleme feststellen, wird empfohlen, die nächste Werkstatt aufzusuchen und den Schaden zu melden.

Einen freien Termin in einer Werkstatt zu bekommen, wird aber bereits jetzt schwierig: „Unser Hof steht voller reparaturbedürftiger Autos“, bekräftigt Liese-Automobile in Reichensachsen. Allein Ford König am Hessenring hat, Stand Freitagnachmittag, rund 70 Fahrzeuge mit Schäden auf der Liste.

Von Emily Hartmann