Tag der offenen Feuerwache und Übung: So feiert die Feuerwehr Witzenhausen Jubiläum

Von: Konstantin Mennecke

Vor der historischen Feuerspritze: Werner Kreßner und Claus Demandt freuen sich auf einen Tag der offenen Feuerwache der etwas anderen Art. © Konstantin Mennecke

Witzenhausen – Nein, so wie immer soll es keineswegs werden, davon sind Wehrführer Claus Demandt und Vereinsvorsitzender Werner Kreßner von der Freiwilligen Feuerwehr aus Witzenhausen überzeugt. Für den Tag der offenen Feuerwache am Samstag haben sie sich mit den Ehrenamtlichen deshalb etwas besonderes einfallen lassen.

Von 14 bis 22 Uhr gibt es an der Wache Am Eschenbornrasen reichlich zu erleben. Start ist mit der ersten Aktion aber bereits um 13 Uhr. „Dann werden wir mit einer Ausfahrt aller Fahrzeuge durch die Stadt auf uns aufmerksam machen“, sagt Demandt. Auf dem Gelände der Feuerwehr gibt es im Anschluss viele Vorführungen, unter anderem von der Jugendfeuerwehr und von der Rettungshundestaffel. „Außerdem wird es eine Modenschau geben, eine bewegte Fahrzeug-Modenschau“, sagt Claus Demandt. „Dabei möchten wir sowohl den Fuhrpark als auch die technische Ausrüstung vorstellen, aber auch Geschichten zu den jüngsten Einsätzen der jeweiligen Fahrzeuge erzählen“, sagt Werner Kreßner. Zusammen mit der Vorstellung der jeweiligen Gruppenführer gebe man der Feuerwehr so ein Gesicht.

Abgerundet wird das Angebot durch Informationsstände zu dem richtigen Verhalten bei Stromausfall, zu Sirenensignalen und mehr. Am Abend gibt es zudem eine Vorführung eines Feuerspuckers.

Schauübung am Donnerstag

Bereits am Donnerstagabend, 19 Uhr, gibt es eine Schauübung der Freiwilligen Feuerwehr im Bereich des Kreisels Walburger Straße. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen, die durch die Feuerwehr moderierte Übung zu begleiten. Simuliert wird ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer den Kreisverkehr übersehen hat und das Fahrzeug auf der Seite liegen geblieben ist.