Teenagerin aus Nordhessen verschwunden – Polizei vermutet sie in Kassel

Von: Erik Scharf

Eine Teenagerin aus Witzenhausen wird derzeit vermisst. DIe Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche um Hilfe.

Witzenhausen – Die Polizei sucht derzeit nach Mia M. aus Witzenhausen. Die 15-Jährige ist derzeit spurlos verschwunden. Die Ermittler bitten nun bei der Suche nach dem Mädchen die Bevölkerung um Hilfe.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte sich die Jugendliche im Stadtgebiet von Kassel aufhalten. Sie wird wie folgt beschrieben:

165 cm groß

ca. 45 kg schwer

blond/ rote schulterlange Haare

Nasenpiercing

Zahnspange

Bekleidet mit einer schwarzen Hose, weißen Weste, weißen Nike- Turnschuhen und einer Kapuzenjacke

Eine 15-Jährige aus Witzenhausen gilt derzeit als vermisst. © Polizei Nordhessen

Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort wird gebeten, sich an die Polizei in Witzenhausen unter der Rufnummer 05542/93040 oder an die Polizei in Kassel unter der Rufnummer 0561/9100 zu wenden. (esa)

