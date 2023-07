Therapiehund für „Die kleinen Hände“: Röhrdaer Kitaeltern fühlen sich vor vollendete Tatsachen gestellt

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Balu lässt es geschehen: Der gemütliche Retriver gehört einer Kita in Halle. Die Vier- und Fünfjährigen spielen einen Arztbesuch nach. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Der Einsatz eines Therapiehundes in einer Kita in Ringgau sorgt bei den Eltern für große Sorgen.

Röhrda – Beunruhigt und zum Teil besorgt reagiert die Elternschaft der Röhrdaer Kita „Die kleinen Hände“ auf die Ankündigung, dass künftig ein Hund das Leben der Kindergartenkinder bereichern soll. „Die Eltern fühlen sich vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt Ringgaus Bürgermeister Mario Hartmann, in dessen Büro die Eltern mit ihren Bedenken auflaufen.

In einem Schreiben der evangelischen Kirche, die Träger der Einrichtung ist, wird den Eltern mitgeteilt, dass die Hündin Frida als Therapiehund in der Kita eingesetzt werden soll. „Ein Hund in der Kita hat nachweislich hervorragende Wirkung“, heißt es in dem Infoschreiben. Daher sei der Einsatz besonders geeigneter und geschulter Hunde in Kitas eine mittlerweile erprobte „gängige und pädagogisch begrüßte Praxis“.

Den Antrag, in der Ringgauer Kita künftig einen Therapiehund einzusetzen, hatte die Leiterin der Einrichtung, Carina van der Willik, beim Vorstand des Zweckverbandes der evangelischen Tageseinrichtungen gestellt und dieser hatte dem Projekt Anfang Juli zugestimmt. Die Hündin gehört der Kitaleiterin, bestätigt diese.

Ringgau: Infoschreiben wirft neue Fragen auf

Wie genau Hündin Frida in der Einrichtung eingesetzt werden solle, darüber werde die Kitaleiterin die Eltern separat unterrichten, heißt es in dem Brief an die Eltern. Carina van der Willik kommt Anfang nächster Woche nach langer Krankheit zur Wiedereingliederung zurück in die Einrichtung nach Röhrda.

Doch das Schreiben an die Eltern hat offenbar bei denen mehr Fragen zu dem Thema aufgeworfen, als es beantworten konnte. Nicht nur dass die Elternbeiräte in die Entscheidung nicht einbezogen wurden, sie waren allerdings über den Antrag an den Träger informiert worden.

Auch fragen sich Eltern, wie es mit Allergien gegen Tierhaare aussieht, ob der Hund durch die Einrichtung stromert oder angeleint ist – dort herrscht ein offenes Konzept, unter anderem stehen die Türen offen – es gibt eine Kitaküche etc. Mitgeteilt wurde bisher auch nicht, um welche Art Hund es sich handelt.

Pfarrer Christoph Dühr, Vorsitzender des Zweckverbandes evangelischer Tageseinrichtungen im Werra-Meißner-Kreis, will beruhigen. „Der Hund wird keinesfalls in der Einrichtung rumstromern.“ Carina van der Willik wolle den Therapiehund in der Kita erst eingewöhnen und dann solle der Hund nur gezielt zum Einsatz kommen und ansonsten nicht im öffentlichen Raum in Erscheinung treten.

Noch alles offen: Hunde-Einsatz in Kita nicht weiter erklärt

„Wir wissen, dass das Thema gerade Unruhe in die Elternschaft bringt, und hätten es auch schöner gefunden, wenn Frau van der Willik die Eltern als Fachfrau darüber informiert hätte.“ Das war nun allerdings aufgrund ihrer Erkrankung bisher nicht möglich. Ob die Kitaleiterin eine Qualifikation für Therapiehunde hat, konnte Dühr nicht sagen.

Auch die Kitaleiterin wollte auf Anfrage der WR am Freitag noch nichts über ihre Hündin Frida und ihr Konzept mit dem Therapiehund preisgeben. (Stefanie Salzmann)