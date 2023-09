Traktor brennt bei Oberdünzebach: 120 000 Euro Schaden

Von: Stefanie Salzmann

Die Feuerwehren aus Ippinghausen, Bründersen und Wolfhagen waren auf der B 251 im Einsatz. © Daniel Bockwoldt

Bei Feldarbeiten in der Gemarkung von Nieder-/Oberdünzebach ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Traktor in Brand geraten, der in der Folge auch ein etwa 10 mal 30 Meter großes Feld in Brand setzte.

Niederdünzebach – Die Feuerwehren aus Eschwege, Wanfried, Nieder-und Oberdünzebach waren mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden, der bei dem Brand entstandene Sachschaden an Feld und Traktor wird auf insgesamt zirka 120 000 Euro beziffert.

Als Ursache gehen Polizei und Feuerwehr von einem technischen Defekt an dem Traktor als Brandursache aus. Wegen auslaufender Kraftstoffe aus dem brennenden Traktor in ein angrenzendes Gewässer musste im Rahmen des Einsatzes auch die untere Wasserbehörde verständigt werden. (Stefanie Salzmann)