Krankenhäuser im Kreis sehen geplante Reform positiv

Von: Nicole Demmer

Am Klinikum Werra-Meißner wird sich wohl nicht viel ändern. © Nicole Demmer

Die Kliniken im Werra-Meißner-Kreis äußern sich zur geplanten Krankenhausreform.

Werra-Meißner – Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte zu einer Krankenhausreform geeinigt. Sollten sie, wie vorgesehen, in ein Gesetz gegossen werden und zum 1. Januar 2024 in Kraft treten, sehen die heimischen Kliniken dies positiv.

Auf Nachfrage erklärt Florian Künemund, Sprecher des Klinikums Werra-Meißner, dass es grundsätzlich begrüßt werde, wenn die Behandlungs-Qualität mehr in den Fokus gerückt wird. „Externe Qualitätsprüfungen gibt es bei uns schon seit langer Zeit. Wir gehen damit auch immer sehr transparent um.“ Allerdings sei aktuell noch nicht absehbar, was die Reform finanziell bedeutet. Da nicht mehr Geld ins Krankenhaussystem gelangen soll, werde die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser angesichts der derzeitigen Inflation „wohl weiter sehr angespannt sein“.

Tritt die Reform mit den geplanten Versorgungsstufen nach jetzigem Stand in Kraft, werde sie wohl keine Auswirkungen für das Klinikum haben, so Künemund. „Es wird wohl eine Angleichung an die Notfallstufen geben.“ Eschwege würde zum Level-II-Krankenhaus (Regel- und Schwerpunktversorgung) und Witzenhausen zum Level-I-Krankenhaus (Grundversorgung) der besonderen Form werden.

Die „mengenunabhängige Finanzierung von Vorhaltekosten“ werde von der Orthopädischen Klinik Hessisch Lichtenau grundsätzlich begrüßt, sagt Sprecherin Jasmin Barth. Wichtig sei, dass die angekündigten Zwischenfinanzierungen unbürokratisch und verlässlich laufen. Und sie müsse ausreichend kalkuliert sein, um den Kliniken ihren Spielraum weiter zu erhalten.

Welche Auswirkung die Versorgungsstufen haben, lasse sich, da das Eckpunktepapier viele Absichtserklärungen enthalte, noch schwer beurteilen, so Barth. Man sei sich sicher, dass die Orthopädische Klinik als Spezialversorger mit überregionaler Reputation weiterhin mindestens im aktuellen Umfang tätig sein werde. Vielmehr werde die Einführung von Leistungsgruppen zu einer Fallzahlsteigerung führen, wenn komplexe chirurgisch-orthopädischen Eingriffe nicht mehr von Krankenhäusern erbracht werden dürfen, die diese noch in geringem Maß vornehmen.

Schon heute erbringt die Orthopädische Klinik laut Barth eine über die vergangenen Jahre durch entsprechende Sicherungsverfahren bestätigte hohe Qualität. Daher werde eine Transparenz darüber befürwortet. (nde)

Vorhalte- statt Fallpauschalen Bund und Länder haben sich unter anderem darauf geeinigt, dass Kliniken statt Fall- dann Vorhaltepauschalen bekommen – damit erhalten sie anfangs 60 Prozent der Vergütung allein dafür, dass sie bestimmte Leitungen anbieten. Zudem sollen Kliniken in drei Versorgungsstufen – Grundversorgung/Regel- und Schwerpunktversorgung/Maximalversorgung – eingeteilt werden. Zusätzlich besteht der Bund auf die Veröffentlichung von Daten zur Behandlungsqualität. (nde)