TSV Herleshausen organisiert Sporttag für die ganze Familie

Von: Emily Spanel

Grüße vom „Bunten Rasen“ in Herleshausen: Gäste, Teilnehmer und Helfer machten die TSV-Veranstaltung zu einem riesigen Erfolg. © Achim Wilutzky

Zur Aktion „Bunter Rasen” des TSV Herleshausen kam wieder eine lebendige Schar an Nachwuchssportlern, die für den erhofften Erfolg der Veranstaltung sorgte.

Herleshausen – Selbst das Gras war dieses Mal ein bisschen grüner als vor einem Jahr und auch das Treiben noch kunterbunter: „Der TSV 1969 Herleshausen zeichnet sich auch im 154. Jahr seines Bestehens vor allem als junger Verein aus“, sagt Achim Wilutzky für den TSV. „Die vielen Kinder und Jugendlichen sind der Trumpf und für die Übungsleiter und Betreuer ein guter Grund für ihr Engagement.“

Die sechs TSV-Abteilungen präsentierten sich mit ihren Aktivitäten und luden zum Mitmachen ein. Für die Kinder galt es an jeder Station eine Aufgabe zu bewältigen, die man sich auf einem Zettel bestätigen lassen konnte. Mit großem Eifer waren sie bei der Sache, warfen auf Dosen oder mit dem Dartpfeil auf Ballons, spritzten Wasser und eilten über einen Parcours, möglichst ohne selbiges zu verschütten. Den Tischtennisball konnte man genauso in ein Ziel schlagen wie den Volleyball in einen Basketballkorb pritschen. Und beim Fußball ging es je nach Größe und Fähigkeit um einen Volleyschuss aus der Hand (die Jüngsten) oder das Jonglieren des Sportgeräts mit einem oder beiden Füßen. Zwischen einer und 72 Berührungen wurden geschafft.

Insgesamt 58 Kinder konnten sich eine Medaille abholen. Bei einer Siegerehrung für alle übergaben der erste Vorsitzende Ronny Schlägel, Kassiererin Ann-Cathrin Rosin und Animateur Sören Audenrieth die Erinnerungsplaketten und kleine Geschenke.

Ein Vorführung der Rope-Skipping-Gruppe der Turnabteilung lockte die Gäste auf die schattige Laufbahn. Zu fetziger Musik zeigte die Mädchengruppe von Übungsleiterin Stefanie Schlägel, dass sie mit dem Seil kleine und große Sprünge machen können: Fithalten leicht gemacht – und schön zum Anschauen ist es auch noch, ganz besonders, wenn dann mehrere Kinder mit eigenen Seilen über ein großes springen. „Toll eingeübt“, sagt Achim Wilutzky. Außerdem kamen einige Spiele auf den Volleyball- und Fußballfeldern zustande. Auch ein Funino-Platz wurde aufgebaut, um auf die vier kleinen Tore zu spielen.

Großes Vergnügen bereiteten den Kindern die aufblasbaren Bubbles, in die man schlüpfen konnte, um sich über den Platz zu kugeln oder gegenseitig zu schubsen – ein Riesen-Spaß. Tischtennis-Duelle an einem schmalen Biertisch und ein Dart-Turnier für Nicht-Darter am Abend rundeten das sportliche Treiben ab. Beim Dart-Turnier setzte sich im Endspiel Nico Wallstein gegen Andreas Klein durch.

Die Schwimmabteilung war mit vielen Mitgliedern vertreten, denn an diesem Wochenende fand eine Freizeit am Schwimmbad statt. Zwei Nächte verbrachte die Gruppe um Sabine Lorey und Sören Audenrieth in Zelten auf der Liegewiese und bot den Kindern tagsüber ein abwechslungsreiches Programm an. Klar, dass sie sich auch beim Bunten Rasen einbrachten und für Belebung sorgten.

Kaffee und Kuchen, Brat- und Currywurst mit oder ohne Pommes sowie die üblichen Getränke unterstützten die Geselligkeit am Rande. Der TSV-Vorstand bedankt sich bei allen Gästen, Teilnehmern und Helfern für den gelungenen Sporttag. red/esp