Hessisch Lichtenau und Waldkappel klagen gegen Autobahnzuweisung des Landes

Von: Nicole Demmer

Neben dem Tunnel Küchen ist auch der Tunnel Hirschhagen eine neuralgische Stelle. © Ludolph, Evelyn

Die Kommunen Hessisch Lichtenau und Waldkappel klagen gegen die Autobahnzuweisungen des Landes Hessen.

Werra-Meißner – Es könnte ein Präzedenzfall für die Feuerwehren und das Land Hessen werden: Am Freitag hat vor dem Verwaltungsgericht in Kassel ein Verfahren begonnen, bei dem sowohl Hessisch Lichtenau als auch Waldkappel gegen die Zuweisung eines A-44-Abschnitts an die jeweiligen Feuerwehren geklagt hatten. Als Vertreter des Landes war das Regierungspräsidium (RP) Kassel erschienen.

Vorsitzender Richter Zimmermann hatte beide Parteien zusammen geladen, weil ähnliche Ausgangssituationen vorliegen. Jeweils im Februar 2019 hatten die Kommunen Zuweisungen erhalten, Hessisch Lichtenau für den Abschnitt Hessisch-Lichtenau -West bis Waldkappel-Harmuthsachsen, Waldkappel von der gleichnamigen Auffahrt bis nach Hessisch-Lichtenau-Ost. Mittendrin: Der Tunnel Küchen, bei dem jeweils eine Röhre für die Wehr aus Waldkappel und Hessisch Lichtenau zum Einsatzgebiet zählt. Die Kommunen geht es um Strecken-Zuweisungen und zusätzliches Geld für die Feuerwehren, um Personal und Hilfsfristen.

Gabriele Dombois, RP-Abteilungsleiterin Sicherheit und Ordnung, argumentierte, dass Zuwendungen an die Kommunen erfolgt seien, gesetzlich jedoch nicht geregelt sei, dass diese kostendeckend sein müssten. Der Brandschutz sei eine „Selbstverwaltungsangelegenheit“ der Kommunen, für die es Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich gebe. Hessisch Lichtenaus Bürgermeister Dirk Oetzel hielt dagegen, dass die Feuerwehr die Aufgabe gerne annehme. Die Kommune habe jedoch eine Fürsorgepflicht gegenüber ihrer Freiwilligen Feuerwehr. „Wir gehen hier schon über unsere Leistungsgrenze hinaus.“ Hält eine Kommune eine Zuwendung für zu gering, müsse sie darauf gesondert klagen, stellte Richter Zimmermann fest.

Ein Kernproblem, so Zimmermann, sei das Personal. Während das RP bei der Zuweisung der Autobahn von 30 Feuerwehrleuten allein von Hessisch Lichtenaus Wehr ausgeht, weist der Bedarfs- und Entwicklungsplan des Werra-Meißner-Kreises 86 Kräfte auf. Steffen Rödel, Hessisch Lichtenaus Stadtbrandinspektor, erklärte dazu, dass bei einem Tunnelbrand mittlerweile die Wehren aus der Lossestadt, aus Waldkappel, Reichensachsen und Helsa (Kreis Kassel) alarmiert würden – dann fehlten im Ernstfall jedoch dort Kräfte.

Bevor Richter Zimmermann ein Urteil über die Klage von Hessisch Lichtenau und Waldkappel gegen das Land Hessen fällt, wird es noch dauern. Sowohl das Regierungspräsidium (RP) als auch die klagenden Parteien haben bis dahin die Möglichkeit, zum Einsatzplan des Landkreises für die Feuerwehren Stellung zu nehmen.

Während der Verhandlung am Dienstag argumentierte Johannes Heger, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) unter anderem, dass es um eine „effektive Gefahrenabwehr für die Nutzer der Autobahn“ gehe und brachte das Thema „Werkfeuerwehr“ für die Autobahnen an. Begründung: Es seien unter anderem Gefahrguttransporter und Fahrzeuge mit schwach radioaktiven Gütern unterwegs. Eine Werkfeuerwehr könne schneller eingreifen und dann die öffentlichen Brandschützer hinzuziehen.



Gabriele Dombois, RP-Abteilungsleiterin, widersprach, dass Tunnel keine „katastrophengeneigten Anlagen“ seien. Richter Zimmermann sagte, dass die Errichtung einer Werkfeuerwehr im Ermessen des RP liege. Hessenweit sei keine zugewiesen. Obwohl für Autobahnen die Hilfsfrist von zehn Minuten nicht gilt, merkte Hessisch Lichtenaus Stadtbrandinspektor Steffen Rödel an, dass die Kameraden dem „zumindest nahe“ kommen wollen. Übungen im Tunnel Hirschhagen hätten jedoch gezeigt, dass 35 bis 40 Minuten nötig sind. Ein Zeitraum, in dem nicht nur ein Fahrzeug brennt, sondern die Flammen auch auf andere übergreifen würden. Zudem habe die Wehr zwar zusätzliches Material erhalten, das müsse jedoch mit einem Extra-Lastwagen zur Brandstelle im Tunnel gefahren werden, da die Wehr-Fahrzeuge nicht dafür ausgerüstet seien.



Das Verfahren wird schriftlich fortgesetzt. (nde)

RP ordnet Wehren Verkehrswege zu Paragraf 23 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes besagt, dass das Regierungspräsidium (RP) den öffentlichen Feuerwehren „bestimmte Einsatzbereiche zum Brandschutz und zur allgemeinen Hilfe auf Autobahnen, Kraftfahrstraßen, Wasserstraßen und Schienenwegen“ zuweist. Den Trägern dieser Feuerwehren seinen vom Land entsprechend Art und Umfang der Einsatzaufgaben besondere Zuwendungen zu den Kosten zu gewähren. (nde)