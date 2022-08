Unbekannte beschädigen Wagen in Eschwege

Von: Julia Stüber

Teilen

Symbolbild © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Eine 37-Jährige parkte ihren roten Opel vor dem Haus an der Hindenlangstraße in Eschwege. Unbekannte beschädigten das Auto am linken vorderen Kotflügel, wie die Polizei mitteilt.

Eschwege – Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 17. August, zwischen 11 und 16 Uhr. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0 56 51/92 50 entgegen.