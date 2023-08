Unbekannte brechen in Sontraer Einfamilienhaus ein

Symbolbild Einbruch. © Oliver Giers

Sontra – Erneut sind Unbekannte in ein leer stehendes Einfamilienhaus an der Fuldaer Straße in Sontra eingebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Sonntagabend, 20.45 Uhr, haben sich laut Polizeiangaben offenbar erneut unbekannte Personen widerrechtlich Zutritt zu dem besagten Haus verschafft und dabei eine Scheibe eingeworfen, aber nichts gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Telefon 0 56 53/9 76 60 entgegen.