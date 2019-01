Unbekannte reißen Leitpfosten zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen heraus

Kleinalmerode – Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei derzeit im Raum Kleinalmerode.

Wie Polizeisprecher Alexander Först mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag an der Straße zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen nahe dem Abzweig nach Ellingerode 27 Leitpfosten aus der Bodenverankerung gerissen und auf die Straße und in den Graben geworden.

Dadurch seien Autofahrer erheblich gefährdet worden, weil der Straßenverlauf im Dunkeln nur schwer erkennbar gewesen sei, berichtet Först. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro.

Hinweise: Polizei Witzenhausen, Tel. 05542/9 30 40