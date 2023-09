Unfall bei Hoheneiche: Am frühen Morgen mit 1,9 Promille

Von: Stefanie Salzmann

An der Klinik Westend fand die Polizei ein ungewöhnliches Unfallszenario vor. (Symbolbild) © Frank Sorge/imago

Mit 1,9 Promille Blutalkohol hat am Dienstagmorgen um 5.40 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Sontra einen Unfall verursacht, bei dem ein Schaden von 8000 Euro entstanden ist.

Hoheneiche - Laut Polizei war der Mann die B452 von Reichensachsen kommend in Richtung Einmündung zur B 27 am Hoheneicher Rondell unterwegs. An Kreuzung stand die Ampel bereits auf Gelb, worauf der 25-Jährige sein Auto beschleunigte, um nach links in Richtung Sontra abzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen die Leitplanke. Abgelenkt von diesem Unfall übersah ein 79-Jähriger aus Sontra beim Abbiegen einen vorausfahrenden bremsenden Pkw, der von einer 72-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Dadurch fuhr er mit seinem Pkw auf, wodurch ein Sachschaden von 2500 EUR entstand. (Stefanie Salzmann)