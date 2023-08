Unfall in Wanfried: 11 000 Euro Schaden

Von: Kim Hornickel

In Wanfried ist es zu einem Unfall mit hohem Schaden gekommen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

In einer Einmündung ist es in Wanfried zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autos kollidiert sind.

Wanfried – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmittag in Wanfried gekommen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner mitteilte, war es gegen 13.05 Uhr zu dem Unfall gekommen. In der Eschweger Straße in Wanfried waren dabei zwei Auto kollidiert.



Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 66-jährige Frau aus Wanfried mit ihrem Auto nach links in die Straße In der Werraaue abzubiegen. Dabei streifte sie jedoch das Auto einer 22-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Zu dem Unfall kam es, während die 22-Jährige mit ihrem Pkw in der Straßeneinmündung gewartet hatte.



Zwar wurde bei dem Unfall niemand verletzt, es enstand jedoch hoher Schaden. Die Beamten der Polizei in Eschwege schätzen den verursachten Schaden auf rund 11 000 Euro. (kh)