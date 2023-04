Junge stößt in Hessisch Lichtenau gegen Auto

Unfall

© Rolf Vennenbernd (Symbolbild)

Ein 14-Jähriger musste am Samstag (29. April) nach einem Unfall in eine Kinderklinik nach Kassel gebracht werden.

Hessisch Lichtenau - Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.40 Uhr. Eine 57-jährige Frau aus Meinhard befuhr mit ihrem Kraftfahrzeug die Burgstraße in Fahrtrichtung Wallstraße in Hessisch Lichtenau. In Höhe der Schulgasse kam plötzlich ein 14-jähriger Junge von rechts aus der Schulgasse gerannt und stieß seitlich gegen das Fahrzeug der Fahrzeugführerin.

Der Junge wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik nach Kassel gebracht.