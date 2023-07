Berkatals ehemaliger Bürgermeister äußert sich zu den veröffentlichten Bildern seines Büros

Von: Tobias Stück

Die Bilder des unaufgeräumten Büros des Ersten Kreisbeigeordneten Friedel Lenze in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Berkatal haben für Aufregung gesorgt. Jetzt äußert er sich.

Frankershausen – Dutzende von Aktenordnern in Regalen und auf dem Boden, der Schreibtisch voller Schriftstücke, Unterlagen über das ganze Büro verteilt: Die Bilder, die vom Büro des ehemaligen Bürgermeisters der Gemeinde Berkatal, Friedel Lenze, in dieser Woche vom stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Ringgau, Stephan Cortis, veröffentlicht wurden, haben für Diskussionen gesorgt. Diese Zeitung hat sich gegen eine Veröffentlichung entschieden (wir berichteten), weil weder die Herkunft der Bilder, noch der Urheber, noch ein exaktes Aufnahmedatum verifiziert werden konnten.

Cortis kommentiert auf seiner eigenen Facebook-Seite die Bilder und schließt aus der Unordnung, dass Lenze seinen Aufgaben als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde nicht gewachsen sei und dennoch zum Vize-Landrat wurde. Vom zweithöchsten politischen Beamten im Werra-Meißner-Kreis sei eigentlich eine Vorbildfunktion zu erwarten, „die sich mir nicht offenbart“, so Cortis. Wir haben Lenze zu den Vorwürfen befragt.

Herr Lenze, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich diese Bilder von Ihrem Büro anschauen?

Ich bin traurig, dass auf diese Art versucht wird, mich persönlich und politisch zu diskreditieren. Dabei wird in der Öffentlichkeit ein Bild vermittelt, das unterstellt, dass ich meine Arbeit als Bürgermeister nicht korrekt ausgeführt habe. Dem widerspreche ich ausdrücklich!

Können Sie sich vorstellen, wie diese Bilder entstanden sind, wer sie gemacht hat?

Nein, das weiß ich nicht. Es ist aber sicher auf eine rechtlich bedenkliche Weise und mit der eindeutigen Absicht, mich persönlich und politisch zu diskreditieren, geschehen.

Sind die Bilder aktuell? In welchem Zeitraum sind sie Ihrer Meinung nach entstanden?

Das kann ich nicht genau sagen. Mein Schreibtisch war immer sehr voll – ohne dass darunter die Arbeit für die Gemeinde und die Bürgerinnen und Bürger von Berkatal gelitten hat.

Wie konnte es zu diesem Zustand, den man als Außenstehender als chaotisch beschreiben muss, kommen?

Aufgrund unzureichender Personalausstattung habe ich neben meinen Hauptaufgaben als Bürgermeister zusätzlich viele Sachbearbeiteraufgaben übernommen, welche andernorts von mehreren Sachbearbeitern in mehreren Büros erledigt werden.

Wie kann man in so einem Umfeld seine Arbeit gut machen?

Ich wusste immer, wo welche Vorgänge sind.

Hatten Sie hier ein spezielles Ablage- oder Ordnungssystem?

Grundsätzlich habe ich die Aufgaben und Unterlagen jeweils nach Eilbedürftigkeit organisiert.

In welchem Zustand haben Sie Ende März Ihrem Nachfolger, dem bis dato Ersten Beigeordneten der Gemeinde Berkatal Lutz Bergner, das Büro übergeben?

Der Schreibtisch war aufgeräumt und Ordner für laufende Vorgänge entsprechend bereitgelegt.

Wie kann es sein, dass jetzt Unterlagen gegen Bezahlung angefordert werden müssen, wie in der letzten Gemeindevertretersitzung gesagt wurde?

Nach meiner Kenntnis wurden Unterlagen angefordert, die abgeschlossene Vorgänge betreffen und aus meiner Sicht nicht für die zu erstellenden Jahresabschlüsse relevant sind.

Kritiker stellen zwischen der Unordnung in Ihrem Bürgermeister-Büro und den fehlenden Jahresabschlüssen einen Zusammenhang her. Können Sie das nachvollziehen?

Die Erstellung der Jahresabschlüsse war bereits vor Jahren fremdvergeben worden, nach erfolgter Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz haben wir das Büro gewechselt. Dortige Anforderungen wurden immer zeitnah und vollständig bearbeitet, wie auch schriftlich bestätigt und vorgetragen wurde.

Das Beispiel anderer ausgeschiedener Bürgermeister hat gezeigt, dass man seine Sachen in Ordnung haben muss, bevor es zur Amtsübergabe kommt. Machen Sie sich Sorgen, dass noch anderes Unangenehmes zum Vorschein kommt?

Es gibt immer laufende Vorgänge, über die aber der langjährige Erste Beigeordnete der Gemeinde und künftige Bürgermeister informiert ist. Zudem stehen wir natürlich weiterhin im Austausch. Auch bei meiner Amtsübernahme in das Bürgermeisteramt gab es nach achtmonatiger ehrenamtlicher Vertretung naturgemäß viele offene Vorgänge, die ich dann ohne Schuldzuweisungen abgearbeitet habe.

Sie sind jetzt Erster Kreisbeigeordneter für den Werra-Meißner-Kreis und stehen noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Welches Ordnungssystem haben Sie für Ihr neues Büro im Landratsamt?

Einerseits arbeiten wir hier bereits deutlich digitaler als in der Berkataler Verwaltung. Andererseits bin ich auch nicht mehr in die direkte Sachbearbeitung mit Papierakten eingebunden.

Zur Person

Friedel Lenze (55) war von 1997 bis 2023 Bürgermeister der Gemeinde Berkatal. Seit dem Jahr 2011 war er Mitglied des Kreistages Werra-Meißner, nach der Kommunalwahl 2021 auch dessen Vorsitzender. Zudem war er viele Jahre Sprecher der Bürgermeister im Werra-Meißner-Kreis und ist Mitglied im Aufsichtsrat der EAM. 2022 trat er zur Wahl um das Amt des Landrats an und unterlag in der Stichwahl Nicole Rathgeber. 2023 wurde er durch die Stimmen der Großen Koalition vom Kreistag zum stellvertretenden Landrat des Werra-Meißner-Kreises gewählt.

Seit rund 30 Jahren gehört Lenze der SPD an. Der gelernte Verwaltungsfachmann wurde in Weißenborn geboren und lebt heute in Berkatal-Frankershausen. Er ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.