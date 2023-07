Gourmet-Restaurant La Vallée Verte setzt Erfolge mit neuem Team fort

Von: Emily Spanel

Neue Führungspersönlichkeiten für das La Vallée Verte mit beeindruckenden Lebensläufen: (von links) Küchenchef im La Vallée Verte Luca Allevato, Küchendirektor Peter Niemann, Gastgeber Jonas Erhardt sowie Sous Chef Marco Schütz. © Hotel Hohenhaus/privat

Das Herleshäuser Gourmet-Restaurant La Vallée Verte im Hotel Schloss Hohenhaus gehört nun zu den 50 am besten bewerteten Restaurants in ganz Deutschland.

Holzhausen – Dieses Ergebnis ist im jüngst erschienenen „Hornstein-Ranking“ nachzuvollziehen. Namensgeber Wolf von Hornstein hatte dieses Ranking vor 42 Jahren ins Leben gerufen, um die Subjektivität der Beurteilung der einzelnen Führer – etwa Gault & Millau und Guide Michelin – zu objektivieren. Entsprechend eines 100-Punkte-Bewertungsschlüssels erreicht das La Vallée Verte mit 88,1 Punkten den 48. Rang. Insgesamt wurden 200 Restaurants ausführlich analysiert.

Und das Hohenhaus-Team richtet den Blick weiter nach vorn. „Die Sanierung des historischen Schlosses läuft auf Hochtouren, sodass wir voraussichtlich im Sommer 2024 mit dem La Vallée Verte in das Erdgeschoss des Schlosses umziehen können. Dort haben wir dann 18 Sitzplätze und einen herrlichen Außenbereich mit Blick über die Hohenhäuser Wiesen und Wälder“, sagt Küchendirektor und Gastgeber Peter Niemann. Spätestens dann soll auch der zweite Michelin-Stern für Hohenhaus in Angriff genommen werden.

Bereits jetzt verstärken namhafte Neuzugänge das erfolgsverwöhnte Team. So hat der 1989 im Schweizer Kanton Basel geborene Luca Allevato die Position des Küchenchefs im La Vallée Verte übernommen. Vor dieser Aufgabe war er als Sous Chef (zu deutsch: stellvertretender Küchenchef) im Münchener Restaurant Tantris, ausgezeichnet mit zwei Michelin- Sternen, tätig. Die Zeit der Lockdowns während der Coronapandemie nutzte Luca Allevato zum Abschluss der Meisterschule an der Hotelfachschule Heidelberg. Zwischen 2014 und 2020 arbeitete der 34-Jährige als Chef de Partie (zu deutsch: Posten- oder Abteilungschef) und später Sous Chef in einigen der besten Betriebe des Landes: zunächst bei Klaus Erfurt im Gästehaus Erfort, anschließend bei Harald Wohlfahrt in der Traube Tonbach und bei Klaus Peter Lump im Restaurant Bareiss – allesamt mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Unterstützt wird Allevato von Sous Chef Marco Schütz, der zuvor unter anderem im Restaurant Falconera am Bodensee sowie bei Tohru Nakamura im Münchener Werneckhof gearbeitet hat. Mit Jonas Erhardt begrüßt das La Vallée Verte außerdem einen neuen Gastgeber. Der 32-jährige Baden-Württemberger hat nach seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann unter anderem bei Christian Bau in Victor‘s Gourmet Restaurant und im Restaurant Lea Linster in Frisange gearbeitet. Jonas Erhardt greift auf Hohenhaus auf eine bestehende Weinkarte mit mehr als 600 Positionen zurück, die erst kürzlich ausgezeichnet wurde. (Emily Hartmann)