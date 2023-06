Unwetter: Werra-Meißner-Kreis kommt mit blauem Auge davon

Von: Konstantin Mennecke

Die Feuerwehren waren ab dem späten Donnerstagnachmittag in Nordhessen und Südniedersachsen im Dauereinsatz. © Konstantin Mennecke

Werra-Meißner – Es gilt als das „schärfste Schwert“ in der Warnung der Bewvölkerung: Als am Donnerstagabend eine sogenannte CellBroadcast-Warnung auf Handys auflief, war klar, dass Nordhessen und Südniedersachsen ein heftiges Unwetter droht.

Jetzt, nach ersten Bilanzen ist klar: Der Werra-Meißner-Kreis ist mit einem blauen Auge davon gekommen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte mit „Extreme Gefahr“ die höchste Warnstufe für ein Band von Kassel über den Werra-Meißner-Kreis, Göttingen bis hin nach Northeim ausgerufen. Schweres Gewitter mit extremen Orkanböen und mögliche Überflutungen durch Starkregen sollten drohen. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk gingen am Nachmittag in Alarmbereitschaft.

Im Werra-Meißner-Kreis betroffen war nach Mitteilung der Polizei in erster Linie der Bereich Hessisch Lichtenau, wo mehrere vollgelaufene Keller gemeldet wurden. Auch wurde die Friedenstraße überflutet, so dass kein Straßenbahnverkehr mehr möglich war. Die Landesstraße zwischen Günsterode und Hessisch Lichten musste für rund zwei Stunden wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Ein Pkw wurde durch ein herabgefallenes Schild beschädigt. Weitere umgestürzte Bäume gab es zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach. Aus Herleshausen wurde der Polizei Hagelschaden am Dach des dortigen Männerwohnheims gemeldet.

Deutlich heftiger hat es unter anderem Kassel sowie den Landkreis Northeim getroffen.