Verdacht auf Brandstiftung: Anwesen und Strohballen brennen bei Renda

Von: Stefanie Salzmann

Vermutlich Brandstiftung ist die Ursache von zwei Bränden, die sich am Samstag gegen 17 Uhr bei Renda ereigneten. Dort brannte ein landwirtschaftliches Anwesen und ein Strohballen. © Fabian Diehl

Vermutlich Brandstiftung ist die Ursache von zwei Bränden, die sich am Samstag gegen 17 Uhr bei Renda ereigneten. Dort brannte ein landwirtschaftliches Anwesen und ein Strohballen.

Renda - Am Samstagabend kam es gegen 17:10 Uhr nahe des Ortes Renda zu einem Brand.. An der Straße Kaltenbühl, die in einen Feldweg übergeht, brannte ein landwirtschaftliches Gebäude. Noch vor dem Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand im Gebäude durch einen aufmerksamen Landwirt gelöscht werden. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde das Objekt umgehend auf Glutnester abgesucht und eine mögliche Brandausbreitung verhindert.

Im Laufe des Einsatzes bemerkten die eingesetzten Wehren eine zweite Brandstelle zirka 500 Meter weiter östlich. Umgehend begaben sich diese zur zweiten Brandstelle und löschen diese ebenfalls ab. Gebrannt hatte dort ein Strohballen. Im Zuge, dessen kann die Feuerwehr eine Brandstiftung als Ursache nicht ausschließen, teilte die Polizei mit. Im Einsatz waren neben der Polizei, die Feuerwehren aus Renda Grandenborn Röhrda, Netra und Datterode. (Fabian Diehl)