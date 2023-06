Vereine und Schüler befreien Heuberg vom Müll

Ein bisschen sauberere Welt

+ © Charlotte Wehr Da kam einiges zusammen: 15 große, blaue Müllsäcke füllten die großen und kleinen Helfer der Aufräum-Aktion am Eschweger Heuberg. © Charlotte Wehr

Kinder und Erwachsene sammeln zusammen am Heuberg Müll.

Eschwege – „Wir sind kein Standort zweiter Klasse“, erzählt Nicola-Alexander Ferl. Er wohnt seit 33 Jahren am Eschweger Heuberg und ist erschüttert bei dem Anblick der verschmutzten Spielplätze. Mit der Intention, etwas dagegen zu tun, trat er dieses Jahr in den Bürgerverein ein und fand kurzerhand Unterstützung.

Am vergangenen Freitagnachmittag versammelten sich rund 40 Mitglieder des Bürgervereins in Kooperation mit der Geschwister-Scholl-Schule und der Auferstehungskirche auf dem zentralen Spielplatz des Heubergs, um Müll zu sammeln. „Ich bin sehr dankbar, dass trotz des schlechten Wetters so viele gekommen sind, um zu helfen. Wir machen keine Schönwetteraktion und ziehen es durch“, so Ferl.

Auch die Bürgervereinsvorsitzende Karin Schneider ist seit 2006 Mitglied des Vereins und wohnt gerne auf dem Heuberg. „Aktionen wie diese stärken das Miteinander und wir sind bemüht, die Kontakte des Stadtteils näherzubringen“, sagt sie. In kleinen Gruppen verteilen sich Groß und Klein, bewaffnet mit blauen Müllsäcken, auf dem Spielplatz.

Direktorin Anja Wagner und Konrektorin Marion Tappe der Geschwister-Scholl- Schule sind ebenfalls dabei. „Weder Bonbonschnipsel noch Spritzen oder Glas – nichts von dem hat etwas auf einem Spielplatz zu suchen und stellt eine Gefahr für unsere Kinder da“, sind sich die Frauen einig. Marion Tappe berichtet, dass die Schule schon am Vormittag einen Projekttag hatte, um den Kindern Mülltrennung oder Müllvermeidung näherzubringen.

Lisa Eyser vom Sozialen Stadtteilladen nutzt jede Gelegenheit zur Kooperation. „Der Platz sollte attraktiv gehalten werden, die Kinder haben schon jetzt das Bewusstsein für Müll“, weiß sie. „Traurigerweise kommen sie jeden Tag damit in Berührung.“ Außerdem betont sie, dass der Heuberg mit seinen vielen Grünflächen und autofreien Zonen ideal für Kinder ist. Jedoch ist die Verschmutzung ein Problem.

Isabell und Mohammad sind Schüler an der Geschwister-Scholl-Schule und sammeln fleißig mit. „Damit die Welt ein bisschen sauberer wird“, sagen sie. „Wir haben geholfen und es hat Spaß gemacht.“ Zwei große Säcke haben sie mit Müll gefüllt.

Innerhalb einer Stunde wurden über 15 Säcke Müll am Platz der Deutschen Einheit zusammengetragen. Der SPD-Landtagsabgeordnete Knut John half ebenfalls tatkräftig mit. Am Sammelplatz stand sein Schlepper, mit dem der Müll dann weggebracht wurde.

Nach diesem erfolgreichen Einsatz hatten sich alle Beteiligten eine Belohnung verdient. Es gab Bratwurst und Pommes. „Diese Aktion“, ist sich Marion Tappe sicher, „wird den Kindern und auch Eltern lange in Erinnerung bleiben.“ (Charlotte Wehr)